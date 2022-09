Thị trường bánh Trung thu 2022: Sức mua giảm cực sốc, sạp hàng "vắng như chùa Bà Đanh"

Trung thu là ngày Tết đoàn viên của những gia đình Việt. Theo thông lệ hàng năm, gần đến ngày rằm tháng 8 âm lịch, thị trường bánh Trung thu trở nên nhộn nhịp, tấp nập kẻ mua, người bán.

Thậm chí, những sạp bánh Trung thu được dựng trên các tuyến phố, con đường, dưới chân những tòa nhà ở các thành phố lớn trước cả tháng. Năm nay, dù những sạp bánh vẫn ở đó như một nét văn hóa quen thuộc, nhưng lượng khách đã giảm sút trông thấy.

Thị trường bánh Trung thu 2022 ảm đạm. Video KP.

Sạp bánh Trung thu vắng vẻ khách mua

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, ở khắp những con đường, tuyến phố tại quận Cầu Giấy, các sạp bánh Trung thu đủ các thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị, Madame Hương... vẫn phủ kín. Sản phẩm bánh Trung thu năm 2022 đa dạng về mẫu mã, chủng loại giúp người dân dễ dàng lựa chọn để biếu tặng, làm quà cho người thân, bạn bè.

Người dân có thể lựa chọn những hộp bánh Trung thu đôi, 4 hoặc 6 chiếc với giá cả tăng dần và tùy thuộc vào nhân hoặc hộp bánh.

Sạp bánh Trung thu vắng khách dù đây là thời gian cao điểm. Ảnh KP.

Mặc dù bánh Trung thu vẫn đa dạng lựa chọn, nhưng lượng khách hàng tham quan, mua sắm khá thưa thớt dù đây được coi là thời gian cao điểm. Cá biệt, có những sạp bánh Trung thu dù đã khoảng 15h chiều, nhưng ghi nhận của phóng viên vẫn "cửa đóng, then cài" khi phủ bánh phủ kín bìa carton.

Trong khi đó, những cửa hàng khác cũng lác đác có một vài khách có nhu cầu tìm mua bánh Trung thu dù có vị trí đắc địa ở những con phố trung tâm như Trung Kính, Trần Thái Tông, Cầu Giấy hay Trần Đăng Ninh tại Hà Nội.

Sạp bánh Trung Thu phủ bìa carton. Ảnh KP.

Theo chia sẻ của chị Huyền - nhân viên bán sạp bánh Trung thu trên đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội: "Tôi làm công việc bán bánh Trung thu này cũng được khoảng 3 năm, năm ngoái do dịch Covid-19 nên tạm nghỉ. Tuy nhiên, chưa bao giờ thấy doanh số bán hàng giảm mạnh như năm nay. Dù đã gần ngày Trung thu, nhưng lượng khách đến hỏi mua bánh rất ít, thậm chí chỉ rải rác trong ngày. Thông thường như trước đây, nhiều người mua bánh Trung thu tặng người thân, bạn bè ngay từ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên doanh số đợt này rất tốt. Nhưng riêng năm nay, lượng khách hàng giảm sút trông thấy, chắc do dịch bệnh nên người dân thắt chặt chi tiêu (cười)".

Đâu là nguyên nhân khiến sạp bánh Trung thu vắng khách

Nguyên nhân chủ quan khiến các sạp bánh Trung thu vắng khách hơn những năm trước đại dịch Covid-19 chủ yếu đến từ việc người dân thắt chặt chi tiêu. Thực tế, Việt Nam mới trở lại trạng thái bình thường mới sau đợt bùng phát dịch lần thứ 4 sau Tết Nguyên đán. Do đó, nền kinh tế vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn dẫn đến tình trạng người dân không mặn mà với các mặt hàng bánh Trung thu năm nay.

Trong khi đó, nguyên nhân khách quan còn đến từ giá bánh Trung thu năm nay cao hơn trung bình các năm trước. Theo đó, mỗi chiếc bánh Trung thu hiện nay tăng khoảng gần 10.000đ/cái so với trước.

Riêng với những hộp bánh Trung thu từ 4 - 6 cái/hộp có mức tăng khoảng gần 100.000đ so với thời điểm này của 2 năm trước đối với những thương hiệu bánh cao cấp.

Đa dạng mẫu mã bánh Trung thu cao cấp. Ảnh KP.

"Năm nay, hầu hết các sản phẩm bánh Trung thu đều tăng giá. Nguyên nhân là do giá xăng tăng cao từ trước đó khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng và đương nhiên giá bánh sẽ tăng theo. Dù mức tăng không quá nhiều đối với những sản phẩm bình dân và cả bánh cao cấp, nhưng khách hàng đã mua nhiều năm có thể so sánh và dễ dàng nhận ra mức tăng. Do đó, khách hàng cũng có tâm lý hạn chế mua sắm hơn trước đây", anh Trung - quản lý của một sạp bánh Trung thu trên đường Cầu Giấy chia sẻ.

Ngoài những thương hiệu bánh Trung thu lâu năm như Kinh Đô, Hữu Nghị, Madame Hương... trên thị trường hiện nay còn nhiều sản phẩm bánh nhập khẩu từ Trung Quốc với mức giá rẻ được bày bán ở những cửa hàng tạp hóa. Hơn nữa, trên mạng xã hội, loại hình bánh handmade (bánh làm thủ công) được nhiều người nhận đặt hàng và hình thức mua sắm online cũng được không ít khách hàng lựa chọn hiện nay.