Thị trường bất động sản cuối năm: Dự án pháp lý đầy đủ càng sáng giá

Căn hộ hạng sang tại khu Đông TP. HCM dẫn sóng giao dịch

Theo các chuyên gia, trải qua giai đoạn kinh tế nhiều biến động, cả người mua để ở và nhà đầu tư đều mang tâm lý "ăn chắc mặc bền", hướng vào các dự án mang giá trị thật, pháp lý đầy đủ, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Bộ 3 luật mới có hiệu lực cũng góp phần làm thị trường minh bạch hơn, giúp khách hàng thêm tự tin trong các giao dịch BĐS.

Dữ liệu mới đây của Batdongsan.vn cho thấy thị trường đã xuất hiện điểm đảo chiều khi thanh khoản cải thiện, mức độ quan tâm nhiều phân khúc phục hồi. Cụ thể, lượt tìm mua đất trên cả nước trong quý III/2024 ghi nhận tăng 49%, nhà riêng tăng 25%, căn hộ chung cư và biệt thự lần lượt tăng 24% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự án Top 1 tại khu Đông TP. HCM lọt tầm ngắm của khách hàng và nhà đầu tư phân khúc hạng sang.

Theo nhận định của các chuyên gia, từ nay đến cuối năm, căn hộ vẫn sẽ là loại hình dẫn sóng giao dịch. Tuy vậy, nguồn cung không đủ cầu khi số lượng căn hộ mới chào bán trong nửa đầu năm 2024 vẫn còn hạn chế, chỉ bằng 40% cùng kỳ năm 2023.

Tại TP. HCM, các dự án mở bán mới chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang, tập trung tại khu Đông và đang rất hút khách hàng, nhà đầu tư. Đây là khu vực còn nhiều dư địa tăng giá, được đầu tư phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông với hàng loạt công trình trọng điểm chuẩn bị về đích.

Nổi bật trong số các dự án hạng sang tại khu Đông, The Opus One thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park đang là cái tên sáng giá được tệp khách hàng tinh hoa săn lùng. Dự án hội tụ nhiều giá trị vượt trội về vị trí, tầm nhìn, thiết kế, tiện ích cũng như tiêu chuẩn bàn giao, được đánh giá là phiên bản hoàn hảo nhất của đại đô thị.

The Opus One hội tụ mọi thước đo của một dự án hạng sang

Ngay khi ra mắt, The Opus One đã gây sốt thị trường TP HCM khi giải "cơn khát" dòng sản phẩm căn hộ hạng sang, có pháp lý rõ ràng. Trước đó, dự án đã được chú ý khi là sản phẩm hợp tác giữa hai "ông lớn" BĐS là Vinhomes và SAMTY (Nhật Bản). Trước đó, cú bắt tay của hai doanh nghiệp hàng đầu đã mang tới thành công vang dội cho The Sakura - Vinhomes Smart City tại thị trường Tây Hà Nội.

Bảo chứng uy tín còn đến từ việc The Opus One là mảnh ghép quan trọng của Vinhomes Grand Park. Đại đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa với hơn 60.000 người. Ngay trong quý III/2024, chủ đầu tư đã bàn giao sổ hồng cho 3.000 cư dân, tiếp tục khẳng cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm pháp lý hoàn chỉnh.

Tất cả các thước đo quyết định giá trị của một dự án BĐS hạng sang đều hội tụ tại The Opus One.

So với những dự án đã ra mắt tại Vinhomes Grand Park, The Opus One sở hữu nhiều điểm vượt trội, khiến cả khách mua ở và giới đầu tư đều không thể bỏ lỡ. Phải kể tới đầu tiên chính là vị trí độc tôn "trung tâm trong lòng trung tâm" Vinhomes Grand Park.

Chỉ trong vòng 1-10 phút đi bộ, cư dân đã được đáp ứng mọi nhu cầu từ hệ sinh thái Vingroup và các tiện ích đẳng cấp ngay trong lòng đại đô thị, như TTTM Vincom Mega Mall, công viên trung tâm 36ha, "vũ trụ giải trí" VinWonders, quảng trường Golden Eagle, trường học Vinschool hệ Cambridge, toà tháp văn phòng cao 43 tầng, sân tập golf, bến du thuyền...

Cũng nhờ vị trí đắc địa, The Opus One hưởng lợi thêm khi dễ dàng tiếp cận với hàng loạt tuyến giao thông quan trọng kết nối nội - ngoại khu của Vinhomes Grand Park và khu Đông TP HCM. Ngay khi các dự án giao thông trọng điểm hoàn thiện, The Opus One sẽ là thỏi nam châm hút giới tinh hoa khi mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cùng tiềm năng tăng giá vô hạn.

Hệ tiện ích tại The Opus One mang phong cách resort hạng sang, hướng đến giá trị wellness.

Với tệp khách hàng tìm kiếm chốn an cư hoàn hảo, The Opus One mang đến không gian sống - nghỉ dưỡng sang trọng. Thiên nhiên xanh được đưa tới sảnh các căn hộ với các điểm nhấn như thác tràn, vườn sương mù, vườn treo nhiệt đới, khu thể thao dưới nước aqua gym, hồ bơi vô cực 3 tầng và poolbar lấy cảm hứng thiết kế từ những ngọn đồi khoáng đạt…

Không gian bên trong mỗi tòa nhà và từng căn hộ khẳng định phong cách sống tinh tế, duy mỹ và đẳng cấp của chủ nhân. Sảnh lobby, sảnh lounge tiếp khách, hệ thống thang máy hiện đại và các tiện ích độc quyền "giữa tầng không" gồm phòng gym, phòng tập thể thao, khu vực vui chơi cho trẻ em và phòng sinh hoạt cộng đồng… đều được đầu tư theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao.

Chất sống thượng lưu còn được trau chuốt trong từng chi tiết thiết kế căn hộ, từ màu sắc thời thượng theo xu hướng mới nhất, cho đến vật liệu và trang thiết bị nội thất được tinh tuyển từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Tất cả những thước đo quyết định giá trị của một sản phẩm BĐS hạng sang đều hội tụ tại The Opus One. Nhờ đó, dự án Top 1 Vinhomes Grand Park được dự báo sẽ chiếm sóng thị trường phía Đông TP. HCM trong giai đoạn cuối năm.