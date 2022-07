Thị trường chứng khoán ngày 27/7: Đảo chiều tăng điểm cuối phiên

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Thị trường vẫn chứng khoán phiên hôm nay tiếp tục diễn biên phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Chỉ số VN- Index “rung lắc” trong biên độ hẹp khi nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, nhưng nhờ lực kéo của nhóm vốn hóa lớn, chỉ số vẫn đảo chiều thành công và kết phiên trong sắc xanh.

Thực tế, dù thanh khoản tăng trong phiên chiều, nhưng tâm lý thận trọng của giới đầu tư vẫn bao trùm. Do đó, thanh khoản sàn HOSE đạt gần 10.024 tỷ đồng, tăng gần 580 tỷ đồng so với phiên hôm qua. Tuy nhiên, mức thanh khoản này vẫn rất thấp so với thời điểm thị trường đạt đỉnh.

Nhóm VN30 giao dịch khởi sắc là động lực tăng chính của thị trường. Kết phiên, rổ VN30 ghi nhận 18 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 5 mã đứng giá tham chiếu. Sự tăng giá của VCB, CTG, BVH tác động tích cực nhất đến đà tăng của chỉ số. BVH tăng tới hơn 5,1%, CTG tăng 1,7%, VCB tăng 1,5%.

Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho thị trường chung. Cụ thể, các mã vốn hóa lớn trong nhóm ngân hàng như VCB tăng 1,5%, CTG tăng 1,7%. Các mã lớn trong nhóm bất động sản như VIC, VRE tăng giá, các mã vốn hóa nhỏ hơn như CEO, DIG, DXG… cũng kết phiên trong sắc xanh.

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm ngập trong sắc xanh và chỉ còn mỗi PRE đứng ở tham chiếu. Tất cả các mã cổ phiếu còn lại đều ở chiều tăng giá. Cùng đó, cổ phiếu hóa chất như DPM, DCM, BFC, DGC… đều ở chiều giá xanh.

Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán, ngoài VND, TVB đứng tham chiếu thì phần còn lại đều tăng; trong đó, BSI tăng kịch trần 6,8% lên 27.400 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 1,84 triệu đơn vị.

Các cổ phiếu tăng khác trong nhóm đáng kể có VDS tăng 3,5% lên 19.750 đồng/cổ phiếu, AGR tăng 3,3% lên 10.850 đồng, các mã HCM, FTS, APS, CTS tăng từ 1,6% đến 2,3%, còn VIX, APG, TVS cũng tăng nhẹ.

Cổ phiếu ngành thép không còn mã nào tăng giá. Các mã như HPG, HSG, POM, TLH, BVG, HMC, SMC, SSM chìm sâu trong sắc đỏ, tạo áp lực giảm điểm lớn lên chỉ số.

Khối ngoại hôm nay mua ròng tích cực, với hơn 618 tỷ đồng trên HOSE, 4,36 tỷ đồng trên UPCOm và gần 812 tỷ đồng trên HNX. Các mã được mua ròng mạnh là KDC với giá trị hơn 619,6 tỷ đồng, tiếp đến là MWG được mua ròng gần 40 tỷ đồng, SSI được mua ròng gần 26 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/7, VN-Index tăng 5,97 điểm lên 1.191,04 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 445,1 triệu đơn vị, tương ứng gần 1024 tỷ đồng. Toàn sàn có 222 mã tăng giá, 201 mã giảm giá và 96 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,64 điểm lên 284,52 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 48 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 924,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 101 mã tăng giá, 80 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,46 điểm lên 88,87 điểm. Khối lượng giao dịch hơn 28,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 533,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 164 mã đứng giá, 96 mã giảm giá và 64 mã đứng giá.