Thị trường điện thoại di động ảm đạm, nhà bán lẻ trông mong gì dịp Tết 2024?

Chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán - Giáp Thìn 2024, các đại lý, chuỗi cửa hàng kinh doanh thiết bị di động đang tích cực chuẩn bị kế hoạch kinh doanh. Trước đây, thị trường điện thoại di động vào dịp Tết luôn rất sôi động thì trong 2 năm qua, tình hình trở nên ảm đạm.

Lạm phát đã làm suy giảm sức mua của người tiêu dùng và buộc người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp phải cắt giảm ngân sách chi tiêu trong hai năm qua, dẫn đến lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu giảm mạnh.

Các hãng, nhà bán lẻ điện thoại di động không đặt kì vọng nhiều về doanh số dịp Tết 2024.

Công cụ theo dõi thị trường điện thoại di động hàng quý trên toàn thế giới của IDC cho thấy riêng thị trường điện thoại thông minh toàn cầu chứng kiến doanh số smartphone trong liên tiếp nhiều quý. Doanh số smartphone toàn cầu giảm mạnh nhất trong nửa đầu năm 2023, và ghi nhận quý III năm 2023 là quý thứ 9 sụt giảm liên tiếp. Doanh số điện thoại di động tại thị trường Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Trả lời phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Lạc Huy - đại diện chuỗi bán lẻ CellphoneS cho biết: "Tháng 12 doanh số tổng CellphoneS sụt giảm hơn -10% so với tháng 11, do tháng 11 có Black Friday vốn là chương trình sale lớn nhất năm của CellphoneS trong 5 năm trở lại đây giúp doanh số tổng tháng 11 luôn cao . Và sau 10 ngày đầu tháng 1/2024, doanh số tại CellphoneS có tăng nhẹ gần 3% so với cùng kỳ tháng 12/2023".

Về dịp Tết Nguyên đán 2024, ông Huy chia sẻ: "Năm nay dự kiến sẽ khó có sự tăng trưởng mạnh vào kỳ bán Tết do tình hình khó khăn, ảm đạm chung của các hầu hết các doanh nghiệp, quỹ thưởng Tết sẽ không cao, dẫn tới việc tiêu dùng sẽ không tốt.

Các hãng, nhà phân phối đều dự báo một mùa kinh doanh Tết không có tăng trưởng và thậm chí có thể tạo đáy mới về doanh số sau Tết âm lịch. CellphoneS đặt mục tiêu duy trì doanh số ở mức giảm 3% so với Quý 4/2023 - đây là Quý có doanh số lớn nhất năm với sự ra mắt của iPhone 15 series và chương trình bán hàng Black Friday lớn nhất của CellphoneS".

Anh Vũ Văn Mạnh, nhân viên văn phòng làm việc tại Hà Nội, cho biết do tình hình kinh tế khó khăn nên anh có thể sẽ không sắm điện thoại mới vào dịp Tết: "Tôi là người đam mê công nghệ nên có thói quen nâng đời điện thoại vào dịp cuối năm khi nhận lương thưởng. Tuy nhiên năm nay, tôi sẽ cân nhắc vì có thể thưởng Tết không như mọi năm và những khoản chi tiêu khác cũng thiết thực hơn".

Trong bối cảnh này, không chỉ CellphoneS mà một số đại lý, chuỗi bán lẻ khác như FPT, Di Động Việt đều bắt tay chuẩn bị những chiến dịch, chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu mua sắm như giảm giá, voucher mua sắm hay các chương trình hỗ trợ khách hàng như thu cũ đổi mới, trả góp 0%.