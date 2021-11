Thị trường du lịch Trung Quốc "chuyển mình" để thích nghi với dịch Covid-19

Thị trường du lịch Trung Quốc ảm đạm cuối năm

Theo báo cáo của các công ty lữ hành nội địa Trung Quốc, doanh thu từ du lịch nội địa của nước này sụt giảm mạnh trong quý 3 năm nay. Đây được cho là "bước thụt lùi" so với đà tăng trưởng hồi nửa đầu năm 2021 của nước này. Nguyên do vì các đợt bùng phát Covid-19 liên tục khiến hoạt động du lịch gặp trở ngại.

Số lượng chuyến du lịch trong nước trong quý 3 giảm 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái, khác với mức tăng trưởng đáng khích lệ lần lượt là 247,1% và 33% trong quý 1 và quý 2, theo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc. Do kết quả hoạt động mạnh mẽ trong hai quý đầu năm, tổng số chuyến đi nội địa được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 đã tăng 39,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 2,69 tỷ lượt.

Thị trường du lịch ảm đạm vào hai quý cuối năm tại Trung Quốc. (Ảnh: Reuters).

Wu Liyun, giáo sư du lịch tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh, cho biết: "Sẽ là một dự đoán khá lạc quan nếu hai tháng sắp tới có thể đạt được hiệu suất như năm ngoái".



Wu chỉ ra rằng sẽ không còn ngày lễ đặc biệt nào từ giờ tới cuối năm. Đây là vấn đề chung mà ngành du lịch tại nhiều nước phải đối mặt, bên cạnh đó, sự phục hồi du lịch trong quý cuối cùng trong năm là bất khả thi với dịch Covid-19 vẫn đang âm ỉ.

Wang Ke, một nhà phân tích du lịch của công ty tư vấn các thuật toán đồng ý với quan điểm trên. Một số công ty lữ hành đã buộc phải tạm dừng hoạt động và cắt giảm chi phí trong quý 3 do hạn chế về việc đi lại liên tỉnh, trong khi một số công ty khác đã tăng cường các chuyến du lịch ngắn ngày hoặc đi công tác, tổ chức hội nghị để đngứ vững qua giai đoạn khó khăn.

Chen Muxiang từng làm việc cho một trong những công ty du lịch lớn nhất tại thành phố Hạ Môn, nhưng hiện đang bán trà sau khi đợt bùng phát của chủng Delta xảy ra ngay trước Tết Trung thu vào tháng 9. Cô nói: "Mọi người đều đang cố gắng vì cuộc sống của mình. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi".

Ngành du lịch Trung Quốc phải "chuyển mình" để thích nghỉ. (Ảnh: Techmelife).

Chen đã không thấy bất kỳ sự cải thiện nào trong ngành công nghiệp du lịch ở Hạ Môn kể từ tháng 9, kể cả trong kỳ nghỉ lễ quốc gia "Tuần lễ vàng" vào đầu tháng 10, khi du lịch theo truyền thống phát triển mạnh mẽ. Ít nhất có 10 công ty đại lý du lịch niêm yết, bao gồm Caissa và Utour, đã ghi nhận thu nhập âm trong quý thứ ba, theo báo cáo tài chính của họ.

Caissa và Utour tuyên bố sáp nhập vào tháng 6 để cùng nhau sống sót qua mùa đông khó khăn đối với nhành du lịch, nhưng vẫn ghi nhận khoản lỗ 464 triệu nhân dân tệ (72,5 triệu USD) trong ba quý đầu năm.

"Các đại lý du lịch đang chịu ảnh hưởng lớn nhất trong ngành du lịch, một phần là do hình thức dịch vụ này ngày càng trở nên lỗi thời. Chúng ra đời để giải quyết tình trạng bất cân xứng thông tin giữa nhà cung cấp dịch vụ du lịch và khách du lịch. Nhưng khi điểm đầu và điểm cuối dễ dàng kết nối với nhau, thì các đại lý du lịch không cần thiết phải tồn tại", chuyên gia phân tích Wang nói thêm.

Tuy vậy, có một số mặt tích cực từ sự suy thoái của du lịch liên tỉnh đối với du lịch địa phương ở một số khu vực vẫn còn tồn tại.

"Nam Kinh đã chứng kiến sự gia tăng du lịch nội tỉnh kể từ mùa hè, tăng trưởng phổ biến của các chương trình địa phương và các hoạt động giải trí. Mọi người không thể đi du lịch xa, vì vậy họ chỉ có thể chi tiêu tại địa phương", Xu Jun từ Tập đoàn Du lịch Nam Kinh cho biết.

Việc khai trương Universal Studios ở Bắc Kinh cũng mang lại một lượng lớn khách du lịch đến thủ đô và thúc đẩy tiêu dùng địa phương. Trong ngắn hạn, đại dịch có khả năng tái diễn vào mùa thu đông, các công ty trong ngành du lịch do đó sẽ phải điều chỉnh các chính sách của mình để thích nghi. Nhưng về lâu dài, khó khăn này sẽ thúc đẩy việc "thanh lọc" và nâng cấp cấu trúc trong ngành.