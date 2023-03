Thị trường gọi vốn cho tiền điện tử và công nghệ blockchain bắt đầu ấm lên?

Tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều thách thức đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và từ đó tác động đến thị trường gọi vốn. Đặc biệt, năm 2023 được dự đoán là một năm khó khăn đối với tiền điện tử. Thị trường ảm đạm là điều khó tránh khỏi do sụt giảm nguồn vốn đầu tư mạo hiểm (VC) chảy vào lĩnh vực chuỗi khối và tiền điện tử.

Tuy vậy, mảng công nghệ tiền điện tử đã có một vài tín hiệu tốt khi thu hút được sự chú ý và cả những đồng USD của nhiều quỹ đầu tư lớn như PayPal, Morgan Creek Digital. Cụ thể, trong tuần vừa qua, các nhà đầu tư đã cam kết rót 254 triệu USD vào hệ sinh thái tiền điện tử. Số tiền tài trợ mới này tăng từ 183 triệu USD được đổ vào hồi tuần trước đó. Theo trang Blockworks, tổng cộng có 25 công ty nhận được nguồn vốn tài trợ, trong đó các công ty tài chính phi tập trung, trò chơi và cơ sở hạ tầng chuỗi khối nhận được sự quan tâm đặc biệt.

NHÀ ĐẦU TƯ TIẾP TỤC QUAN TÂM ĐẾN MẢNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Công ty bảo mật blockchain và chất bán dẫn của Israel Chain Reaction đã giành được 70 triệu USD trong vòng tài trợ Series C do Morgan Creek Digital dẫn đầu.

Hanaco Ventures, Jerusalem Venture Partners, KCK Capital, Exor, Atreides Management và BlueRun Ventures cũng tham gia vào vòng tài trợ này.

Mark Yusko, giám đốc điều hành của Morgan Creek Capital Management cho biết: “Blockchain là chìa khóa để đảm bảo dân chủ, phi tập trung hóa và tự do, nhưng nó đòi hỏi nhiều tính toán. Các sản phẩm của Chain Reaction sẽ nâng cao giá trị của các công nghệ chuỗi khối chiếm ưu thế và cách mạng hóa các trường hợp sử dụng cho các công nghệ chuỗi khối trong tương lai không xa”.

Vòng cấp vốn mới này sẽ nâng tổng số tiền mặt mà công ty bảo đảm lên 115 triệu USD. Công ty có trụ sở tại Tel Aviv có kế hoạch sử dụng nguồn vốn mới để mở rộng các nhóm phát triển và kỹ thuật của mình.

ỨNG DỤNG VÀ GIAO THỨC TRÒ CHUYỆN NHÓM PHI TẬP TRUNG

Here Not There đã nhận được 25,5 triệu USD trong vòng gọi vốn series A do công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Andreessen Horowitz (a16z) dẫn đầu để xây dựng Towns, một ứng dụng và giao thức trò chuyện nhóm phi tập trung. Benchmark và Framework Ventures cũng tham gia vào vòng này.

Công ty được thành lập bởi Brian Meek, cựu CTO của STRIVR Labs và Giám đốc kỹ thuật tại Skype và Ben Rubin, người sáng lập Houseparty - một ứng dụng trò chuyện video và trò chơi phổ biến được sử dụng rộng rãi trong đại dịch năm 2020.

Towns, giống như nhiều giao thức truyền thông phi tập trung khác, cho phép các cuộc hội thoại được mã hóa từ đầu đến cuối. Người dùng có thể tụ tập tại các “thị trấn”, nơi họ có thể đặt ranh giới - mà không phải lo lắng rằng các tổ chức bên thứ ba sẽ tước quyền của họ.

“Tầm nhìn của nhóm sáng lập là tạo ra một không gian thị trấn kỹ thuật số, trong đó các thành viên thị trấn có thể đặt ra biên giới, quy tắc và xây dựng thế giới mà họ mong muốn. Đó là một mục tiêu tham vọng và có thể đạt được thông qua công nghệ phi tập trung hóa và web3”, Sriram Krishnan, đối tác chung tại a16z cho biết trong một bình luận được chia sẻ với Blockworks.

BẢO MẬT CHO CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRỞ THÀNH ƯU TIÊN TRƯỚC THÁCH THỨC TIN TẶC VÀ NHIỀU BẤT ỔN

Chaos Labs, một công ty chuyên về bảo mật chuỗi khối, đã giành được 20 triệu USD trong vòng cấp vốn do PayPal và Galaxy Digital đồng dẫn đầu. Coinbase, Uniswap, Lightspeed, Bessemer, Hashkey và một số nhà đầu tư thiên thần cũng tham gia vào vòng này.

Nền tảng quản lý rủi ro — đã làm việc với những người chơi nổi tiếng trong ngành DeFi bao gồm Aave, Chainlink, Uniswap, BENQI và Osmosis — sẽ sử dụng nguồn vốn để tiếp tục xây dựng các sản phẩm rủi ro và bảo mật nhằm giúp bảo vệ hệ sinh thái DeFi.

“Chúng tôi tin rằng mọi giao thức DeFi phải thường xuyên tiến hành kiểm tra rủi ro mạnh mẽ để xác minh và xác thực rằng hệ thống kinh tế của họ an toàn trước tin tặc và sự biến động không lường trước được”, Omer Goldberg, giám đốc điều hành của Chaos Labs cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng cách đưa các biện pháp bảo mật và rủi ro đẳng cấp thế giới vào việc chạy mô phỏng hàng triệu kịch bản kinh tế trên công nghệ chuỗi khối”.

Khi hệ sinh thái DeFi tiếp tục phát triển, điều quan trọng là bảo mật và đó vẫn là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo việc áp dụng phổ biến hơn.

Ngoài những startup gọi được số vốn đáng kể ở trên, những công ty khởi nghiệp khác trong mảng công nghệ mới này cũng thu hút nhà đầu tư, như công ty trò chơi web3 có trụ sở tại Ấn Độ Kratos Studios đã giành được 20 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống do Accel dẫn đầu, đạt mức định giá 150 triệu USD. Sàn giao dịch phi tập trung dựa trên sổ đặt hàng Mangrove đã đạt được 7,4 triệu USD trong chuỗi series A do Cumberland và Greenfield Capital dẫn đầu.

Phòng thí nghiệm trò chơi trực tuyến Curio đã kiếm được 2,9 triệu USD trong vòng hạt giống do Bain Capital Crypto dẫn đầu.