Thị trường nhà đất TP.HCM và các vùng lân cận quay lại "đường đua"

"Phá băng" thị trường nhà đất TP.HCM

Thời gian qua, thị trường nhà đất TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai... gặp nhiều khó khăn khi thanh khoản đóng băng, giao dịch thành công không còn nhiều như trước. Bên cạnh đó, việc ngân hàng siết cho vay tín dụng vào bất động sản cũng như tăng lãi suất đã khiến thị trường nhà đất đang khó, càng khó hơn.

Tuy nhiên, sau hơn 1 quý gặp phải nhiều khó khăn biến động, hầu như trên thị trường không có giao dịch chào bán thì bắt đầu từ quý 2, các chủ đầu tư, doanh nghiệp địa ốc bắt đầu rục rịch bung hàng.

Theo ghi nhận của Dân Việt, tại khu Đông TP.HCM, các chủ đầu tư bắt đầu quay trở lại "đường đua" bán hàng. Nhiều sản phẩm nhà cao tầng được giới thiệu đến nhà đầu tư, người dân. Đơn cử, chủ đầu tư Khang Điền chào bán dự án The Classia Khang Điền; Dự án Mt Eastmark của chủ đầu tư Điền Phúc Thành, đơn vị phát triển Rio Land; Dự án Moonlight Avenue và dự án Avarta Thủ Đức của Tập đoàn Hưng Thịnh. Ngoài ra, dự án City Grand của Kiến Á Group cũng góp mặt trên đường đua.

Nhiều dự án bất động sản được tung ra chào bán khách hàng. Ảnh: G.L

Những dự án trên được xây dựng tại quỹ đất rộng và cận kề các tuyến giao thông trọng điểm của TP.Thủ Đức, TP.HCM như Xa Lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Vành đai 2, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phà Cát Lái…. Đa số các chủ đầu tư đều xây dựng nhà cao tầng, căn hộ có diện tích từ 40m2 (loại 1 phòng ngủ) và 65m2 - 90m2 (loại 3 phòng ngủ) hoặc 3 phòng ngủ với diện tích trên 90m2.

Giá các căn hộ tùy thuộc vào từng giai đoạn mà chủ đầu tư, cũng như các sàn bán ra. Những giao dịch đầu tiên, một vài dự án được chào bán với giá trên 44 triệu/m2, những dự án vị trí cận kề đường lớn thì có giá hơn 50 triệu/m2.

Không chỉ trên địa bàn khu Đông, TP.HCM tung ra nhiều dự án để thu hút khách hàng, mà tại tỉnh Bình Dương, các chủ đầu tư cũng liên tục ra dự án cũng như chào bán hàng thứ cấp. Đơn cử, Phú Đông Group hiện đang xây dựng và phát triển dự án Chung cư Phú Đông An Bình (Sky Graden) với quy mô 27 tầng, nằm trên đường An Bình, phường An Bình, TP.Dĩ An. Hiện dự án trên đã hoàn thành 27 tầng và đang xây tường.

Trước đó, chủ đầu tư này rao bán hơn 40 triệu/m2, nhưng khi đi vào xây dựng các tầng thì hiện nay giá mua thứ cấp đã trên 45 triệu/m3.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản tung hàng để bứt tốc. Ảnh: G.L

Hay dự án Bcons Polygon của Bcon Group cũng đang được các sàn chào bán với dự án pháp lý đầy đủ, giá chủ đầu tư đưa ra trên 34 triệu/m2. Dự án này có nhiều phân khúc và giá thấp nhất ghi nhận thời điểm bán ra tầm 1,5tỷ/căn 2 phòng ngủ và hiện nay đã chênh lên khoảng 3 - 4 triệu/m2.

Ngoài ra, dự án New Galaxy Dĩ An, Bình Dương của Hưng Thịnh Group cũng chào bán với giá trên 35 triệu/m2, hiện chủ đầu tư đang xây dựng tầng 7, 8 và các sàn đang chào bán thứ cấp. Dự án trên được đánh giá có vị trí đẹp, nằm trên trục đường Thống Nhất đang mở rộng, kết nối với bên xe miền Đông mới, tuyến Metro.

Thời điểm quan trọng để thị trường nhà đất TP.HCM bứt tốc

Theo thông tin từ một số nhà đầu tư bất động sản, từ sau Tết Nguyên đán 2023, các chủ đầu tư vẫn "nằm" chờ thời cơ, không có những dự án mới nào được chào bán. Chủ yếu các chủ đầu tư chào bán thứ cấp, hoặc thăm dò thị trường chứ không chạy mạnh quảng cáo.

Thanh khoản trong quý 1 cũng kém, hầu như điều này đều bị ảnh hưởng bởi chính việc Ngân hàng Nhà nước siết tín dụng, tăng lãi suất và các kênh huy động trái phiếu của doanh nghiệp rơi vào cảnh "bể show".

Tuy nhiên, từ đầu quý 2, thị trường bất động sản đã rục rịch có thanh khoản trở lại do có sự góp phần của những nhà đầu tư đi săn bất động sản giảm giá và những người có nhu cầu đầu tư dài hạn.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng trong quý 1, nhìn chung thị trường không có những biến động lớn và thanh khoản kém, tuy nhiên vẫn có những tín hiệu tốt từ các ngành chức năng đã giúp cho thị trường bất động sản vẫn hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, các gói hỗ trợ cho phát triển nhà ở xã hội, kèm lãi suất thấp chính là mấu chốt thúc đẩy thị trường. Trong quý 2, các nhà đầu tư sẽ trở lại và tiếp tục thực hiện những dự định xây dựng nhà ở, thị trường bắt đầu có những bước khởi sắc.

Dự án đầy đủ pháp lý đang hiếm trên thị trường. Ảnh: G.L

Ông Trần Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Tiếp thị & Kinh doanh DKRA Vietnam đánh giá bất động sản hiện nay không phải bị đứng hình do vỡ trận mà bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó pháp lý dự án, nguồn vốn vay, tăng lãi suất… đã làm ảnh hưởng chung đến thị trường".

"Trong từng giai đoạn, các chủ đầu tư, sàn bất động sản luôn phải chủ động thích nghi với thị trường để có định hướng đúng với các dòng sản phẩm, cũng như thu hút thanh khoản cho nhà đầu tư. Chỉ mới đầu quý 2, nhiều chủ đầu tư đã tung hàng loạt sản phảm chào bán, từ đó tạo nên thanh khoản thị trường, thu hút được dòng tiền. Quý 2 cũng thường được xác định là quý bứt tốc của các doanh nghiệp", ông Hiếu thông tin.

Cũng theo các chuyên gia bất động sản, thị trường TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận hiện nay đang thiếu những dự án đầy đủ pháp lý. Chỉ cần trên thị trường xuất hiện 1 dự án như thế, tính thanh khoản sẽ rất cao, các nhà đầu tư sẽ chịu chi tiền để kiếm lời.