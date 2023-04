Hoạt động mua bán nhà đất TP.HCM sẽ cải thiện chậm trong quý 2/2023

Nguồn cung nhà đất sụt giảm ở hầu hết các phân khúc

3 tháng đầu năm 2023, thị trường nhà đất TP.HCM và vùng phụ cận rơi vào trạng thái trầm lắng, nguồn cung sụt giảm và lượng giao dịch thành công ở mức thấp. Nhiều sàn giao dịch, nhân viên môi giới nhà đất phải "than trời" vì lâm vào cảnh vừa thiếu hàng bán, vừa ế khách.

"Công ty chủ yếu giao lại giỏ hàng cũ tại một dự án đã chào bán trên thị trường từ 3 năm trước. Đã vậy, công ty lại không có chi phí để chạy quảng cáo, truyền thông sản phẩm khiến những người môi giới như chúng tôi phải vất vả tìm khách, rồi ra sức thuyết phục khách mua. Thị trường ế ẩm, khách hàng chỉ hỏi qua loa, khảo sát giá là chính chứ rất ít người xuống tiền để mua trong thời điểm hiện tại", anh Quốc Lĩnh (trưởng nhóm bán hàng của một công ty môi giới nhà đất tại TP.Thủ Đức) chia sẻ.

Trong khi đó, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản cho hay, trong quý 1/2023 thị trường giao dịch ít, chủ yếu là cuộc chơi của những nhà đầu tư bắt đáy. Nếu phía chủ đất giảm giá gặp nhà đầu tư có tiền mặt thì mới có giao dịch. Giỏ hàng của các đơn vị chủ yếu là hàng tồn, giỏ hàng cũ vì dự án mới rất hiếm trong bối cảnh pháp lý khó khăn.

Thị trường nhà đất chủ yếu là cuộc chơi của những nhà đầu tư bắt đáy. Ảnh: G.L

Ông Phạm Lâm - CEO của Tập đoàn dịch vụ bất động sản DKRA (DKRA Group), đánh giá thị trường TP.HCM trong thời gian qua khan hiếm nguồn cung và lượng tiêu thụ ghi nhận ở mức thấp so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây xuất hiện nguồn cung đất nền mới, đóng góp 13,8% vào tổng cung thị trường. Mặt bằng giá bán mới trong quý có mức tăng trung bình từ 5- 7% so với cùng kỳ năm 2022, mức tăng tập trung ở những dự án hoàn thiện pháp lý và tiến độ hạ tầng tốt.



Trong khi đó, thị trường căn hộ ghi nhận 9 dự án mở bán trong quý vừa qua, với nguồn cung mới khoảng 1.378 căn. Nguồn cung mới giảm 67% so với quý trước và giảm 59% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng tiêu thụ mới đạt khoảng 864 căn, tương đương 63% nguồn cung mở bán mới và giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, căn hộ hạng B trở thành phân khúc chủ đạo dẫn dắt thị trường khi chiếm 56,2% tổng nguồn cung, tập trung chủ yếu tại khu Bắc TP.HCM.

Nhà phố/biệt thự khu vực TP.HCM và vùng phụ cận trong 3 tháng đầu năm 2023 chỉ đón nhận 375 căn mở bán đến từ 9 dự án, giảm 39% so với quý 1/2022.

Nguồn cung hầu hết các phân khúc đều giảm. Ảnh: G.L

Lượng tiêu thụ tương đương 54 căn, giảm đến 87% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án bán được hàng, chủ yếu có mức giá dưới 3 tỷ đồng/căn. Mặt bằng giá bán mới giảm trung bình từ 9-25% so với lần mở bán trước đó. Thanh khoản thị trường thứ cấp vẫn còn trầm lắng.

Riêng bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận sụt giảm nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ rõ rệt kể từ cuối năm 2022 đến nay. Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến động. Nhiều chủ đầu tư liên tục dời thời gian triển khai bán hàng hoặc đóng giỏ hàng để điều chỉnh lại giá bán và đưa ra chính sách bán hàng phù hợp.

Gỡ khó pháp lý, nhà đất TP.HCM sẽ "tăng tốc" trong quý 2/2023

Các chuyên gia đánh giá, bước sang quý 2/2023, dự báo thị trường có sự hồi phục đáng kể nhờ các thông tin chính sách được tháo gỡ, động thái hạ lãi suất của Ngân hàng Nhà nước giúp sức cầu chung hồi phục. Tuy nhiên, thị trường vẫn sẽ khó đột biến trong ngắn hạn.

Theo DKRA Group, nguồn cung phân khúc đất nền trong quý 2/2023 sẽ tăng nhẹ so với 3 tháng đầu năm, dao động khoảng 450 - 600 nền, tập trung chủ yếu tại các vùng phụ cận. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang so với quý 1 nhằm kích cầu thị trường.

Đáng chú ý, nguồn cung căn hộ thời gian tới có thể tăng gấp đôi so với quý 1, ở mức khoảng 2.000 - 2.500 căn (vùng phụ cận vẫn chiếm ưu thế). Phân khúc căn hộ hạng A giữ vững vị thế chủ đạo tại TP.HCM, trong khi đó căn hộ hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới tại các tỉnh giáp ranh. Mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục neo cao trước áp lực chi phí đầu vào, lãi vay, chi phí pháp lý dự án,…

Riêng phân khúc nhà phố/biệt thự quý 2/2023 tiếp tục xu hướng đi ngang so với quý 1, dao động khoảng 350 - 400 căn. Mặt bằng giá sơ cấp tăng nhẹ do tác động bởi những chi phí đầu vào. Thanh khoản trên thị trường thứ cấp không có nhiều đột biến trong ngắn hạn.

Quý 2, bất động sản TP.HCM sẽ có chuyển biến tích cực. Ảnh: G.L

Đánh giá về thị trường trong thời gian tới, ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng giá bất động sản TP.HCM sẽ tăng không phải do sốt ảo hay tâm lý đầu tư theo số đông như giai đoạn đầu năm 2022 mà tăng giá trị thật do hạ tầng phát triển và chất lượng dự án tốt.

Ông Hà cũng dự đoán, trong thời gian tới các đòn bẩy về tài chính sẽ dần được cải thiện, room tín dụng được nới thêm, cùng với đó là những cơ chế chính sách về trái phiếu doanh nghiệp được tháo gỡ. Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản sẽ được khơi thông nguồn vốn, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục với các dự án dang dở cũng như đầu tư thêm nhiều sản phẩm.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, trong quý 1/2023 đã có nhiều văn bản, chỉ đạo gỡ vướng cho bất động sản được Chính phủ và các địa phương ban hành. Đến quý 2 sẽ có nhiều thay đổi trong việc xử lý một số dự án gặp vướng mắc, khó khăn.