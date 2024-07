Thị trường sôi sục trước thông tin Vinhomes Ocean Park 2, 3 được phép bán nhà cho người nước ngoài

Hàng loạt cơ hội sở hữu nhà ở đẳng cấp và đầu tư kinh doanh tại "nơi đáng sống bậc nhất hành tinh" được mở ra khi đi kèm với đó là loạt chính sách hấp dẫn có 1-0-2 từ chủ đầu tư.

Sôi động cùng tin vui của Vinhomes Ocean Park 2, 3

Những ngày này, tại dự án Vinhomes Ocean Park 2, 3, các hoạt động tư vấn đầu tư, kinh doanh đang trở nên vô cùng sôi động. Nguyên nhân được cho là hiệu ứng từ thông tin 2 dự án được cấp phép bán cho người nước ngoài, số lượng khách hàng đến tìm hiểu cơ hội sở hữu bất động sản tại đây tăng lên đột biến.

Ông Phạm Văn Công - Chủ tịch Công ty MDLand, đơn vị phân phối dự án Vinhomes Ocean Park 2, 3 cho biết, khách hàng là người nước ngoài đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến 2 dự án phía Đông Hà Nội. "Từ đầu tuần đến hôm nay đã có khoảng hàng chục khách nước ngoài đến Vinhomes Ocean Park 2, 3, chủ yếu là nhóm khách Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) để đánh giá cơ hội xuống tiền", ông Công cho biết.

Cũng theo đại diện MDLand, việc "Quận Kinh đô" Vinhomes Ocean Park 2 và "Quận Nghỉ dưỡng" Vinhomes Ocean Park 3 được phép bán cho người nước ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi 2 dự án này đã bổ sung một nguồn cung rất lớn và có chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam vốn ngày càng gia tăng. Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở có hiệu lực từ 1/8 tới đây, sẽ "mở toang" cánh cửa để người nước ngoài sở hữu bất động sản tại Việt Nam dễ dàng hơn, với nhiều quyền lợi hơn.

Đa dạng hoạt động trải nghiệm dành cho cộng đồng cư dân đa quốc gia tại Vinhomes Ocean Park 2, 3.

Bên cạnh việc mua để an cư, khách hàng nước ngoài có thể sở hữu bất động sản tại Vinhomes Ocean Park 2, 3 nhằm đáp ứng nhu cầu cho thuê, thu về lợi nhuận đều đặn. Với lượng cư dân tại chỗ lên tới hơn 70.000 người và lượng du khách khổng lồ, cơ hội đầu tư, kinh doanh tại dự án đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Thông tin của Vinhomes Ocean Park 2, 3 được phép bán cho người nước ngoài còn gây xôn xao với giới đầu tư trong nước, bởi việc mua bất động sản lúc này, chính là đón đầu nấc thang mới của thị trường. Với một lượng lớn người nước ngoài gia nhập dự án trong tương lai, việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cũng trở nên thuận lợi hơn, đáp ứng nhu cầu mua sắm, chi tiêu cao cấp của nhóm khách ngoại quốc.

"Tranh thủ cơ hội hiếm có này, nhà đầu tư Việt Nam có thể cơ cấu lại giỏ hàng để tối đa lợi nhuận. Việc phát triển các mặt hàng kinh doanh như ẩm thực, thời trang với các thương hiệu quốc tế đáp ứng nhu cầu của người nước ngoài nhanh chóng trở thành phương án đầu tư tối ưu", ông Quang Đại, một nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm tại thị trường Hà Nội, đánh giá.

Khẳng định vị thế nơi đáng sống nhất hành tinh

Việc đủ điều kiện bán hàng cho người nước ngoài cũng khẳng định vị thế của Ocean City là nơi đáng sống nhất hành tinh. Ở đó, cộng đồng người nước ngoài sẽ được tận hưởng chuỗi tiện ích đẳng quốc tế, bên cạnh việc gia nhập vào cộng đồng đa quốc gia đã hiện hữu trong lòng đại đô thị.

Trước đó, mọi tiện ích đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân nước ngoài đã hiện hữu trong lòng Ocean City. Trong đó phải kể đến sự góp mặt của "vũ trụ giải trí" Grand World với các mảnh ghép đa sắc màu văn hóa.

K-Town - được ví như Trung tâm Hàn Quốc mới tại Việt Nam mang tới không gian kiến trúc, các tiện ích, dịch vụ "may đo" cho cộng đồng đến từ xứ kim chi. The Venice - được ví như thương cảng phồn hoa phương Tây, với hàng loạt công trình biểu tượng nước Ý; hay Little Hong Kong - phố thương mại tái hiện sống động, chân thực văn hóa xứ Cảng thơm mang đến trải nghiệm đa văn hóa cho cộng đồng quốc tế.

Ocean City còn nổi tiếng là thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp. Cộng đồng quốc tế về đây sẽ được sở hữu không gian sống như ở resort 5 sao với đa dạng các tiện ích vui chơi, giải trí, mua sắm, chăm sóc sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần chỉ trong một không gian. Góp mặt trong đó là các tiện ích đẳng cấp như: VinWonders, Vincom, Vinschool, Vinmec, VinBus… Đặc biệt, trong tương lai gần, Vinhomes Ocean Park 2 còn có sự góp mặt của những tiện ích đặc quyền cho cư dân nước ngoài, như Trường quốc tế Hàn Quốc KGS, Trung tâm Y tế Vinmec Hàn Quốc…

K-Town - không gian mang đậm dấu ấn văn hóa Hàn Quốc tại Ocean City.

Đón đầu lượng khách hàng nước ngoài đông đảo đang "đổ về" Ocean City những ngày này, dự án Vinhomes Ocean Park 2 đang mang đến loạt chính sách bán hàng cực kỳ hấp dẫn. Theo đó, khách hàng khi chuyển về ở sớm được hưởng các ưu đãi "khủng", như chiết khấu 3% giá bán, miễn phí 12 tháng phí dịch vụ quản lý, nhận ngay các quà tặng giá trị như thẻ Taxi Xanh SM VIP trị giá 50 triệu đồng, thẻ bơi/vui chơi tại công viên VinWonders Wave Park/VinWonders Water Park trong vòng 24 tháng, thẻ hội viên Vinpearl Golf nội địa trong 3 năm. Để có được đặc quyền này, khách hàng cần chuyển về ở chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ khi chủ đầu tư hoàn thiện bàn giao nhà, hoặc trong vòng 150 ngày kể từ ngày nhận bàn giao thô từ chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, khách hàng là người nước ngoài mua nhà tại Vinhomes Ocean Park 2 cũng được hưởng các ưu đãi tương tự như khách hàng Việt Nam, bao gồm: gói miễn phí sạc xe điện trong 2 năm (khách hàng về ở trước 31/12/2024), chiết khấu 8 - 18% tùy vào hình thức thanh toán theo tiến độ hay thanh toán sớm, đồng thời hưởng thêm chiết khấu 11%/năm trên số tiền và thời gian thanh toán sớm.

Vinhomes Ocean Park 3 mang lại tiềm năng kinh doanh dài hạn cho giới đầu tư khi trở thành chốn an cư lý tưởng của người nước ngoài.

Với tiềm năng ở thực lẫn khởi sự kinh doanh nhờ loạt giá trị hấp dẫn, Vinhomes Ocean Park 2,3 đã trở thành sản phẩm hấp dẫn nhất lúc này trên thị trường bất động sản. Cơ hội an cư đẳng cấp đang rộng mở cho cộng đồng quốc tế đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam. Và đi cùng với đó là cơ hội kinh doanh tiềm năng cho giới đầu tư nhằm đón đầu cột mốc phát triển mới của "nơi đáng sống bậc nhất hành tinh".