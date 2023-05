Thị trường TP.HCM hạn chế nguồn cung, đất nền vùng giáp ranh đang thu hút nhà đầu tư

Nhiều dự án đất nền vùng ven được chào bán

Kết thúc quý I, thị trường bất động sản đang dần có những tín hiệu phục hồi, dù mặt bằng chung nhiều phân khúc vẫn đang trong tình trạng trầm lắng. Trong đó, phân khúc đất nền vẫn đang thu hút các nhà đầu tư vì tính thanh khoản và lợi nhuận.



Theo báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận quý I của DKRA Group, trong thời gian qua, phân khúc đất nền ghi nhận 8 dự án mở bán với nguồn cung khoảng 385 sản phẩm, giảm đến 79% so với cùng kỳ năm 2022.

Phân khúc đất nền vẫn đang thu hút các nhà đầu tư vì tính thanh khoản và lợi nhuận. Ảnh: Gia Linh

Trong đó, thị trường đất nền vùng phụ cận tiếp tục giữ vị thế chủ lực khi nguồn cung mới tập trung chủ yếu ở Long An và Bình Dương với tỷ lệ lần lượt là 48,3% và 34,8%. Riêng TP.HCM hiếm hoi xuất hiện nguồn cung mới sau thời gian dài vắng bóng dự án, đóng góp 13,8% vào tổng cung thị trường. Sức cầu chung của thị trường chỉ bằng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, 74,4% lượng tiêu thụ đất nền tập trung tại vùng giáp ranh như Đồng Nai và Long An.

Ghi nhận của Dân Việt, trên địa bàn tỉnh Long An, nhiều dự án đất nền, nhà phố đang được chủ đầu tư chào bán như West Lakes Golf & Villas, Solar City, Long Phú Villa… Hay chủ đầu tư Thắng Lợi Group tung các dự án Diamond City Đức Hoà, Dragon Pear Đức Hoà, The Sol City Nam Sai Gon.

Còn trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay có nhiều dự án như: Dự án đất nền Chánh Phú Hòa 1, Khu dân cư New City Mall, Khu nhà ở Suncasa, Dự án 5F Apollo; 5F Orianna…

Những dự án đất nền trên hiện đang được các chủ đầu tư chào bán, cũng như chạy marketing để giới thiệu đến khách hàng. Theo một số nhà đầu tư, thị trường bất động sản khá ảm đạm, địa bàn TP.HCM hạn chế nguồn đất nền đã tạo xu hướng đổ về vùng giáp ranh tìm cơ hội của các nhà đầu tư.

Đầu tư vào đất nền có sổ đỏ, pháp lý rõ ràng

Trước việc thị trường vùng tiệm cận có nhiều sản phẩm bất động sản được tung ra, các chuyên gia đánh giá dù tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, lãi suất vay đang ở mức cao thì thị trường vẫn sẽ có những đột biến trong ngắn hạn.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), đối với phân khúc đất nền, nhiều năm qua đây vẫn luôn là kênh đầu tư dẫn đầu cho tính thanh khoản của thị trường bất động sản. Đặc biệt, các dự án đất nền, nhà phố, đất phân lô sổ sẵn pháp lý rõ ràng luôn thu hút được các nhà đầu tư cũng như những người có nhu cầu ở thực.

Nhà đầu tư đổ về vùng giáp ranh TP.HCM để "săn" đất nền. Ảnh: Gia Linh

Ông Hà Văn Thiện - Phó Tổng Tập đoàn Trần Anh Group đánh giá thị trường bất động sản nhìn chung đang gặp nhiều khó khăn thách thức, trong đó tác động không nhỏ đến thị trường và tâm lý người mua chính là việc Ngân hàng Nhà nước siết vốn vay tín dụng và tăng lãi suất.

"Tuy nhiên, trong thời kỳ bất động sản khó khăn, các chủ đầu tư cũng đang dần định hình lại chiến lược kinh doanh, hướng tới sản phẩm bất động sản chỉn chu hơn, phù hợp với nhu cầu của người đầu tư, người mua. Đặc biệt là phải đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ, môi trường sống cũng như tính pháp lý. Một dự án cần cả quá trình dài hơi, nhưng với những chủ đầu tư tên tuổi, uy tín thì các nhà đầu tư an tâm. Khi dòng tiền xoay vòng sẽ có thanh khoản thị trường, lúc đấy bất động sản trở lại nhộn nhịp", ông Thiện chia sẻ.

Phân khúc đất nền ở các tỉnh lân cận TP.HCM luôn là kênh đầu tư hấp dẫn cho nhiều người. Các yếu tố giá thành hợp lý, hạ tầng kết nối giao thông ổn định, tính pháp lý rõ ràng sẽ giúp cho giá trị bất động sản ngày càng tăng.



Đất nền được đánh giá là kênh đầu tư bền vững. Ảnh: Gia Linh

Ông Lê Đình Lăng - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Địa ốc Song Long nhận định "Giai đoạn này giá đất đã gần như trở về giá trị thực (đã giảm 30-50%), đây là cơ hội mua vào cho nhà đầu tư có tiền sẵn và người thu nhập thấp. Lãi suất hạ là một điểm mạnh, nếu đầu tư ở thời điểm hiện tại sau khi thị trường phục hồi, khách hàng có thể đạt được lợi nhuận từ 30-50%.

Trong khi đó, thị trường đất nền ở các tỉnh Bình Dương, Long An hay Đồng Nai đang có rất nhiều giao dịch, bởi các tỉnh này hiện đang trong quá trình phát triển hàng loạt các khu công nghiệp, thu hút được lượng lớn người dân đến sinh sống và làm việc. Điều này khiến các dự án, đất nền phân lô xuất hiện để đáp ứng nhu cầu.

"Đất nền dự án, đất nền sổ sẵn luôn là một trong những phân khúc được các nhà đầu tư và người dân ưa chuộng. Bởi tính pháp lý rõ ràng, đặc biệt đất nền luôn được các chủ đầu tư, doanh nghiệp lựa chọn vị trí kỹ càng, như gần khu dân cư, khu công nghiệp, trường học… đều với mong muốn phục vụ người dân, khách hàng", ông Lăng cho hay.

Cũng theo ông Lăng, nhìn chung, thị trường hiện tại vẫn đang gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên trong "nguy có cơ", với những người có kinh nghiệm đầu tư bất động sản và sẵn tiền mặt, thời điểm này đất nền vẫn là kênh đầu tư có hiệu quả nhất. Khi thị trường bắt đầu một chu kỳ mới thì giá lại tăng, mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên chọn những dự án có pháp lý rõ ràng, những lô đất có sổ và kết nối hạ tầng giao thông hoàn thiện, cạnh các khu dân cư, cụm công nghiệp để giá trị sản phẩm ngày càng tăng.