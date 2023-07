Thiếu nguồn cung mới, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM tăng cao

Giá thuê mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM tăng

Thời gian qua, do ảnh hưởng kinh tế khó khăn, thắt chặt tín dụng cùng vấn đề pháp lý, hầu hết các công trình trung tâm thương mại mới tại TP.HCM đều có tiến độ xây dựng bị trì hoãn và khó có thể hoàn thành theo như dự kiến. Điều này đã khiến nguồn cung mới phân khúc này trở nên khan hiếm.



Khảo sát thực tế, trong nửa đầu năm 2023, tại TP.HCM gần như không có thêm trung tâm thương mại mới nào đi vào hoạt động. Các trung tâm đang hoạt động chủ yếu đã có mặt trên thị trường từ các năm trước.

Nguồn cung mới mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM khan hiếm. Ảnh: Gia Linh

Hiện, TP.HCM chỉ có hai trung tâm thương mại tổng hợp độc lập là Diamond Plaza và Nowzone với diện tích cho thuê chưa đến 10.000m2 mỗi trung tâm. Bên cạnh hai trung tâm này còn có trung tâm thương mại tổng hợp Robins và trung tâm thương mại tổng hợp Takashimaya.

Số liệu của CBRE Vietnam, tính đến quý 2/2023, tổng nguồn cung bất động sản bán lẻ giữ ở mức 961.146 m2. Mặt bằng trống tại các trung tâm thương mại trong khu vực trung tâm đang rất khan hiếm, với tỷ lệ trống trung bình tại khu vực này chỉ khoảng 5%.

Trong bối cảnh nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ để phát triển quy mô kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư rất lớn nhưng nguồn cung mặt bằng lại khan hiếm, giá thuê phân khúc này tăng cao.

Theo CBRE Vietnam, giá thuê khu vực trung tâm quận 1 tăng mạnh từ quý II và quý III năm ngoái (tăng từ 154,4 USD lên hơn 200 USD/m2/tháng). Trong quý II/2023, giá chào thuê trung bình ở tầng trệt và tầng 1 tại các vị trí trung tâm ghi nhận là 234,8 USD/m2/tháng, tăng 9,2% so với năm ngoái và tương đối ổn định so với quý trước. Các vị trí ngoài trung tâm cũng ghi nhận mức tăng là 8,1% so với quý trước, chủ yếu đến từ các trung tâm thương mại ở quận Bình Thạnh và quận 2 có hoạt động tốt.

Các mặt bằng bán lẻ vẫn là nơi tạo ra phần lớn doanh thu bán hàng cho các nhãn hàng, doanh nghiệp. Ảnh: Gia Linh

Giá thuê sẽ bình ổn trong thời gian tới

Chị Thanh Thủy (chủ một cửa hàng thời trang) cho biết mình có thuê gian hàng để trưng bày, bán sản phẩm tại trung tâm thương mại Takashimaya (quận 1). Chị cho biết vào tháng 6, khi hết hạn thuê mặt bằng, phía trung tâm đã tăng giá thuê từ 145 USD/m2 lến 160 USD/m2 mỗi tháng.

"Mức giá thuê cao nhưng vì lượng khách ra vào trung tâm thương mại rất lớn, kinh doanh cũng dễ dàng hơn là những cửa hàng riêng lẻ trên các tuyến đường nên tôi vẫn quyết định sẽ tiếp tục thuê", chị Thủy cho hay.

Nguồn cung mặt bằng bán lẻ được kỳ vọng cải thiện. Ảnh: Gia Linh

Các chuyên gia đánh giá, thị trường bán lẻ thời gian qua liên tục nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà bán lẻ nước ngoài trong lĩnh vực thời trang, phụ kiện, sức khỏe và sắc đẹp. Các tổ chức nước ngoài tiếp tục đầu tư mảng bất động sản bán lẻ tại Việt Nam.

Nhờ những động lực này, tỷ lệ trống trung bình của trung tâm thương mại tại TP.HCM tiếp tục giám 0,3 điểm phần trăm so với quý trước và 1,6 điểm phần trăm so với năm trước, xuống còn 9,6%.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, các "ông lớn" trong ngành bán lẻ như Aeon, Central Group, Lotte, Toshin Development... đang lên kế hoạch mở rộng tại thị trường TP.HCM vòng 3-5 năm tới.

Theo bà Phạm Ngọc Thiên Thanh - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và tư vấn, CBRE Việt Nam, thời gian qua, nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại trung tâm rất khan hiếm. Tuy nhiên, trong các năm tới, khi nguồn cung được cải thiện, giá thuê dự báo sẽ bình ổn hơn sau khi tăng mạnh.

Ngoài ra, các chủ đầu tư mặt bằng bán lẻ, trung tâm thương mại nên chú trọng yếu tố quản lý chuyên nghiệp. Đây là một trong các tiêu chí quan trọng để khách hàng lựa chọn thuê mặt bằng trong tương lai.