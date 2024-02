Thiếu niên "xăm trổ", "ngổ ngáo" sẽ được CSGT Hà Nội tiếp tục "quan tâm"

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Điện của Bộ trưởng Bộ Công an; kế hoạch của Công an TP.Hà Nội về cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội triển khai thực hiện phương án tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, đoạn thuộc địa bàn TP.Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024.

Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ ở đường Đại lộ Thăng Long. Ảnh: CAHN

Theo phương án, Phòng Cảnh sát giao thông thành lập 4 Tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên tuyến gồm lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các quận, huyện, thị xã và các lực lượng Cảnh sát khác như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín địa bàn 24/24h trên các tuyến quốc lộ 2, quốc lộ 3, quốc lộ 6, quốc lộ 32, đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa bàn TP.Hà Nội.

Tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; xe "cơi nới" thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông; đi ngược chiều, lùi xe trên đường một chiều, đường cao tốc; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định... kiểm tra, xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, xe mô tô, xe gắn máy và ô tô cá nhân.

Công an TP.Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình Tổ công tác 141, tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng thanh, thiếu niên "xăm trổ", "ngổ ngáo" vi phạm TTATGT. Ảnh: CAHN

Đối với công tác phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông, các tổ công tác căn cứ đặc điểm tình hình thực tế tuyến, địa bàn phụ trách, triển khai phương án bảo đảm TTATGT phục vụ nhân dân di chuyển, tham gia các Lễ hội xuân 2024 diễn ra tại địa phương.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm; công tác phòng, chống đua xe trái phép: Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình các Tổ công tác 141, tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng thanh, thiếu niên "xăm trổ", "ngổ ngáo", coi thường pháp luật, ngang nhiên vi phạm TTATGT và các hành vi vi phạm khác trên tuyến giao thông.

Phối hợp phòng nghiệp vụ Công an các quận, huyện, thị xã bố trí lực lượng phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đi xe bằng một bánh, gây mất an ninh, trật tự.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người tham gia giao thông.

Để nâng cao hiệu quả của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội đề nghị nhân dân Thủ đô tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 024.3942.4451 hoặc tài khoản Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội".

Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp nhận, kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Phương án này được Phòng Cảnh sát giao thông duy trì thực hiện từ nay đến hết ngày 09/3/2024.