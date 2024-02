Thiếu nước sinh hoạt ngày cận Tết, người dân Long An cắn răng chi hơn 200.000 đồng để mua 1 khối nước

Sáng 28 Tết ( 7/2), anh Nguyễn Văn Thành (ở xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) chạy ba gác chở nước sạch bán cho người dân địa phương. Anh cho biết mấy ngày nay giá bán 1m3 nước là 200.000 đồng tính cự ly gần, còn đường xa phải lấy thêm 15.000-20.000 đồng nữa.

Anh nói xe chở thùng chỉ chứa đủ một khối nước. Nếu nhiều hộ dân mua cùng lúc phải vận chuyển nhiều chuyến, đồng thời phải đi mua nước ở trạm bơm xa mới đảm bảo vệ sinh. Chính vì vậy mà anh phải tính giá cao để đủ chi phí.

Người dân phải đưa nước từ dòng kênh để tắm giặt hàng ngày, nhằm giảm chi phí mua nước sạch. Ảnh: Thiên Long

Trong khi đó, anh Phạm Tiến Vinh, cũng ở xã Phước Lại, đang có xe chở nước bán và chào giá bán 300.000 đồng/khối. Dù giá cao nhưng nhiều gia đình buộc bụng phải chấp nhận mua để có sinh hoạt khi Tết đã cận kề.

"Một khối nước sạch vốn chỉ 15.000 đồng, giờ phải trả số tiền gấp 20 lần thì làm sao chịu thấu" anh Vinh nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thắm (62 tuổi, ngụ xã Phước Lại), nước sạch mua đem về chỉ dành nấu ăn, còn tắm giặt đành ra kênh, ra sông.

Trong khi đó, chính quyền xã Phước Lại thông tin chưa biết lúc nào có nước sạch trở lại.

Một số hộ dân tận dụng nguồn nước kênh đưa về sử dụng tạm trong gia đình ở huyện Cần Giuộc (Long An). Ảnh: Thiên Long

Như Dân Việt đưa thông tin, những ngày qua, người dân nhiều huyện ở Long An bị cắt nước sạch, một trong số những lý do được đưa ra là do việc thi công dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ của TP.HCM.

Ông Lê Thanh Vũ - Phó chủ tịch UBND xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, cho biết do thi công dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ tại thông báo số 400/TB-CNNB-KT ngày 24/1/2024, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp nước của Công ty cấp nước Nhà Bè đến Trạm tăng áp Tân Thanh B, xã Phước Lại, dẫn đến việc người dân thiếu nước sạch sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

UBND xã đã có thông báo để người dân có kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm và trữ nước trong thời gian ngừng cung cấp nước.

Bên cạnh đó, hiện nay do lưu lượng nước Nhà Bè (TP.HCM) về không đảm bảo, dẫn đến số khu vực nằm sâu bên trong bị thiếu nước. UBND xã đã làm việc với đơn vị cung cấp nước, có kế hoạch điều tiết nước phù hợp, đảm bảo cho nhân dân có nước sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.