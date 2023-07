Chiều 11/7, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trả lời chất vấn đại biểu Nguyễn Việt Dũng – Tổ đại biểu Vân Đồn – Cô Tô về các giải pháp để giảm 3 tiêu chí về số vụ việc, số người chết và bị thương 6 tháng cuối năm 2023.



Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Q.M.G

Thanh thiếu niên vi phạm TTATGT ở Quảng Ninh có chiều hướng gia tăng

Theo Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Quảng Ninh là địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với dân số đông với hơn 1,3 triệu người, lượng khách du lịch lớn khi 6 tháng đầu năm có đến 10 triệu lượt khách đến.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông khiến 24 người chết, 51 người bị thương; tăng cả số vụ, số người chết và bị thương so với 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, đã xử lý 45.000 trường hợp vi phạm, phạt với số tiền lên đến 47 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm TTATGT có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 2.117 trường hợp liên quan đến thanh thiếu niên vi phạm TTATGT, phạt tiền trên 2,2 tỷ đồng, tước GPLX 8 trường hợp.

"Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông, không gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, thay đổi tốc độ xe để chạy với tốc độ cao….", Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay.

Để giải quyết tình trạng trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về TTATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền có nội dung và hình thức phong phú; phối hợp với trường học, giáo viên và học sinh để ký cam kết.

Bên cạnh đó rà soát, lập danh sách các thanh niên thường xuyên vi phạm hoặc có biểu hiện tụ tập thành nhóm điều kkiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng… kiểm tra các điểm trông coi, sửa xe, thay đổi tính năng của xe để nhằm mục đích cho xe chạy nhanh hơn, rà soát trên không gian mạng xử lý các tụ điểm vi phạm trên các tuyến đườnghi. Hiện Công an Quảng Ninh đã vô hiệu hóa 11 nhóm trên không gian mạng và tiếp tục sẽ xử lý.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh tại phiên chất vấn của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, chiều 11/7 liên quan đến công tác an toàn trật tự giao thông trong năm 2023. Ảnh: Q.M.G

Phân công cảnh sát hình sự và giao thông mật phục khắp các tuyến đường



Đặc biệt, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, Công an tỉnh Quảng sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và Chỉ thị 10/CT-TTg của Chính phủ. Đây là những văn bản chỉ đạo mới của Đảng và Nhà nước đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

Theo đó, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát các điểm trông, giữ xe tự phát xung quanh cơ sở giáo dục, để phát hiện, xử lý các phương tiện vi phạm. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với địa phương tuần tra kiểm soát 24/24h, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho người dân.Kiên quyết thu hồi các phương tiện đã bị thay thế tính năng của xe nhằm thay đổi tốc độ xe, không đúng quy định.

"Đáng chú ý, tới đây Công an tỉnh sẽ phân công cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông mật phục ở tất cả các tuyến đường thường xuyên phát hiện chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.

"Chúng tôi sẽ quay phim, chụp hình và củng cố chứng cứ tất cả các hành vi, đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án, khởi tố hình sự, xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh", Giám đốc Công an Quảng Ninh nói và nhận định "đây là một trong vấn đề gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch, ảnh hưởng đến tính mạng của bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh".

Khởi tố trách nhiệm hình sự người đưa xe cho trẻ dưới tuổi vị thành niên điều khiển giao thông

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng nhấn mạnh, tới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ sẽ làm rõ hành vi của những người đưa - giao xe cho người dưới tuổi vị thành niên tham gia giao thông. Đó có thể là người thân, người nhà, bạn bè… của người điều khiển phương tiện giao thông nhưng không đủ điều kiện. "Khi trẻ chưa đến tuổi vị thành niên tham gia đua xe, gây tai nạn, đủ chứng cứ, khi khởi tố vụ án án chúng tôi sẽ truy trách nhiệm hình sự đến cùng những đối tượng liên quan này", người đứng đầu Công an tỉnh Quảng Ninh nói.

Một biện pháp để đảm bảo tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhấn mạnh, đó là: Công an tỉnh sẽ tăng cường xử lý nồng độ cồn. "Đa số những vụ tai nạn giao thông trên địa bàn đều có liên quan đến nồng độ cồn như uống rượu bia, do đó phải tập trung xử lý cho nghiêm. Đây cũng là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nên chúng tôi sẽ xử lý kiên quyết", ông Nơi nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, tới đây Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát lại tất cả các nhóm đối tượng trên không gian mạng để xử lý.

"Để mang tính răn đe, 6 tháng đầu chúng tôi tập trung xử lý hành chính, còn 6 tháng sau tập trung xử lý hình sự. Tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp với Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát để xử lý lưu động những trường hợp đua xe trái phép gây mất TTATGT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát 24/24h khép kín trên các địa bàn để đảm bảo trật tự cho người dân an toàn trong việc đi lại", Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh kết lại.