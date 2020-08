Thiếu tướng Lê Đức Thái: Xử nghiêm các trường hợp làm ngơ, tiếp tay cho xuất nhập cảnh trái phép

Dồn lực lượng chống dịch

Thưa Thiếu tướng, ngay từ những ngày đầu tiên dịch Covid-19 được phát hiện trên thế giới, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước những biện pháp gì để đưa ra những chỉ đạo đồng bộ, thông suốt, kịp thời, không bị động trước đại dịch?

- Ngay từ ngày đầu có dịch, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; với tinh thần "chống dịch như chống giặc"; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng kịp thời triển khai những giải pháp quyết đồng bộ, không bị động trước đại dịch như: Tăng cường chốt chặn, siết chặt kiểm soát cửa khẩu, đường mòn lối mở trên tuyến biên giới đất liền (đã điều động 1.145 lượt cán bộ, học viên tăng cường cho các tỉnh tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia và dự bị 430 đồng chí. Chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh điều động 890 đồng chí từ cơ quan Bộ Chỉ huy, các đồn biên phòng tuyến biển; tăng cường cho các đồn BP tuyến biên giới đất liền để thành lập các tổ, chốt).

Chúng tôi đã tham mưu Bộ Quốc phòng đề xuất Chính phủ: Thực hiện tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, trừ người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt do Bộ Công an cho phép; đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia (đã thực hiện từ 0h ngày 1/4/2020); cho phép người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa được xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu đường sắt và cửa khẩu đường biển nhưng chỉ được đi, đến điểm giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu, không đi sâu vào nội địa.

Thiếu tướng Lê Đức Thái - Phụ trách Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Bộ đội Biên phòng có chức năng và nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cả trên đường bộ và trên biển. Xin Thiếu tướng cho biết, BĐBP đã và đang thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ biên giới nước ta trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới?

- Với nhiệm vụ tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở khu vực biên giới trên bộ và trên biển; trước tình hình dịch Covid-19 trên thế giới còn phức tạp, kéo dài, nguy cơ dịch quay trở lại làn sóng thứ 2, thứ 3 đã xảy ra ở một số nước, BĐBP đã và đang thực hiện các biện pháp cấp bách sau:

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống dịch các cấp trong BĐBP; tập trung ưu tiên nhiệm vụ phòng, chống dịch lên hàng đầu; duy trì nghiêm số lượng các tổ chốt trên biên giới như hiện nay (có hơn 1.600 tổ chốt, trong đó có 1.262 chốt cố định, 346 tổ lưu động với hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ và gần 3.000 cán bộ thuộc lực lượng khác). Nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp thì tiếp tục điều động tăng cường bổ sung lực lượng từ các cơ quan, đơn vị phía sau lên các đơn vị tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; quyết tâm lãnh đạo, chỉ huy, điều hành đơn vị thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" trong quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch.

Hiện nay có hơn 1.600 tổ chốt với hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ và gần 3.000 cán bộ thuộc lực lượng khác đang canh giữ biên giới chống nhập cảnh trái phép trong dịch Covid-19.



Duy trì và tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt cửa khẩu, siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở ngăn chặn triệt để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan qua biên giới và lây lan vào cộng đồng.

Đối với tuyến biên giới biển: Đã chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn ngư dân về các biện pháp phòng, chống dịch khi tiếp xúc, quan hệ với người nước ngoài; nắm chắc tình hình tàu cá, ngư dân hoạt động trên biển; những ngư dân bị các lực lượng chức năng nước ngoài kiểm soát, bắt giữ xử lý, bị nạn trên biển… khi vào bờ phải phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng địa phương đưa đi cách ly theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các địa phương tiến hành điều tra, xác lập các chuyên án đấu tranh, bóc gỡ đường dây, đối tượng tổ chức, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép.

Tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch qua biên giới.

Đầu tư xây dựng, kiên cố hóa 250 tổ, chốt tại các vị trí, khu vực trọng điểm trên tuyến biên giới đất liền; quan tâm chăn lo đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch lâu dài.

Thiếu tướng Lê Đức Thái kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng bảo vệ biên giới.

Chiến sĩ bám chốt ngày đêm

Qua thực tế được tiếp xúc và thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhân dân cả nước đã thấy khắp dải biên cương hình ảnh của những người chiến sĩ biên phòng đang căng mình ngày đêm canh gác biên giới. Vậy Thiếu tướng có thể cho biết, Bộ Tư lệnh BĐBP đã đưa ra những biện pháp gì để động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm cắm chốt để ngăn chặn vượt biên trái phép vào nước ta?

- Dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát ở thời điểm ngay sau Tết Nguyên đán, thời tiết khí hậu trên các tuyến biên giới vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt là tuyến biên giới Việt - Trung, các tổ, chốt được thành lập trên biên giới hầu như không có điện, nước sinh hoạt, thiếu thốn đủ bề, lều trại dã chiến không đủ sức chống chọi với mưa dầm, gió rét, đời sống của cán bộ, chiến sĩ gặp rất nhiều khó khăn.

Việc đảm bảo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ là rất quan trọng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trích gần 14 tỷ đồng đầu tư mua sắm các trang thiết bị hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ trụ lại trên các tổ, chốt như: Mua 493 tủ sấy quần áo, 54 máy phát điện, cấp hơn 2.800 áo bông, 1.705 mũ bông, 1.330 đệm nằm, nhận cấp 766 nhà bạt các loại, đồng thời cấp phát các loại thuốc bổ trợ sức khỏe và các loại hóa chất diệt côn trùng…

Chúng tôi còn động viên, khuyến khích các đơn vị tăng gia tại chỗ (nuôi gia cầm, trồng rau xanh..). Thực tế việc tăng gia tại chỗ đã mang lại hiệu quả rất tích cực, cải thiện phần nào cho đời sống của bộ đội.

Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức các đoàn công tác do Thủ trưởng Bộ Tư lệnh trực tiếp làm trưởng đoàn đi thăm, động viên trực tiếp cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các tổ, chốt; phối hợp với Trung tâm PT-TH Quân đội tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng chống dịch Covid-19; khen thưởng, động viên kịp thời đối với 107 tập thể và 379 cá nhân của BĐBP các tỉnh, thành phố có thành tích trong phòng chống dịch, đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân…

Khi dịch bùng phát trở lại, Bộ Tư lệnh BĐBP đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị kích hoạt toàn bộ các biên pháp phòng chống dịch, đồng thời thành lập 8 đoàn công tác do Thủ trưởng Bộ Tham mưu, các cục trực tiếp tới thăm, động viên, kiểm tra nơi ăn, nghỉ của bộ đội tại các tổ chốt, lán trại, kịp thời quyết đáp, giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt của bộ đội để cán bộ, chiến sĩ yên tâm, phấn khởi bám trụ trên chốt, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép trong giai đoạn này.

Trong thời gian qua nước ta đã phát hiện hàng chục vụ người nước ngoài nhập cảnh, vượt biên trái phép vào sâu trong nội địa. Thiếu tướng có thể lý giải gì về hiện tượng này?



- Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành biên giới triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; thường xuyên duy trì trên 1.600 tổ, chốt trên biên giới tăng cường tuần tra, siết chặt kiểm soát cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Toàn lực lượng biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường trực 24/24h chốt chặn trên biên giới đất liền. Từ đầu năm tới nay đã phát hiện, bắt giữ xử lý hơn 23.000 người nhập cảnh trái phép.



Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay các đơn vị BĐBP đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 23.000 người xuất nhập cảnh (XNC) trái phép; xác lập, đấu tranh thành công 7 chuyên án về hoạt động tổ chức, đưa đón người XNC trái phép; xảy ra một số vụ XNC trái phép trong thời gian gần đây là do nhiều nguyên nhân.

Trước hết, do lực lượng BĐBP siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở trên biên giới. Mặt khác, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh (99 ngày không phát hiện ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng) có đông người từ Trung Quốc, Campuchia tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam để tham quan, du lịch và tránh dịch…

Thứ hai, do một số nhà máy, xí nghiệp kỹ thuật Trung Quốc tại Việt Nam đã trở lại hoạt động nên nhu cầu của kỹ sư, lao động kỹ thuật là người nước ngoài quay lại làm việc gia tăng... vì nếu nhập cảnh qua cửa khẩu sẽ phải cách ly tập trung theo quy định.

Các đối tượng XNC trái phép sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó, trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Trước tình hình phức tạp của người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì thường xuyên các tổ chốt 24/24h trên biên giới; đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND các tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với BĐBP trong phòng chống XNC trái phép và phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tướng Lê Đức Thái thăm các chiến sĩ biên phòng.

BĐBP còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm tình hình, điều tra, bóc gỡ, xử lý các đường dây, cá nhân đưa đón người XNC trái phép; chủ động tăng cường hợp tác với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của các nước láng giềng để nâng cao công tác phòng chống dịch trên biên giới.

Chúng tôi đã tăng cường thông tin tuyên truyền cho quần chúng nhân dân ở khu vực giáp biên, ở cơ sở lưu trú và những người có quan hệ thân tộc, dân tộc bên kia biên giới không bao che, đưa đón người nước ngoài XNC trái phép.

Chúng tôi cũng rà soát nội bộ, kịp thời phát hiện các trường hợp cán bộ, chiến sĩ làm ngơ, tiếp tay cho người XNC trái phép và xử lý nghiêm theo kỷ luật quân đội và pháp luật của Nhà nước.

Xin Thiếu tướng cho bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt biết được quyết tâm và những nhiệm vụ cụ thể của BĐBP trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới khi nhân dân cả nước đang đặt rất nhiều tin yêu vào chiến sĩ BĐBP - những người đang ngày đêm bảo vệ biên cương của Tổ quốc, luôn đi đầu trong mọi tình huống bất trắc mà Tổ quốc phải đối mặt?

- Toàn lực lượng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường trực 24/24h chốt chặn trên biên giới đất liền. Bộ Tư lệnh điều động, tăng cường thêm 241 học viên lên các tuyến biên giới trọng điểm, bổ sung lực lượng cho các chốt kiểm soát. Toàn lực lượng triển khai Kế hoạch "Tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền vận động quần chúng ở khu vực biên giới đất liền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới".

Các tổ công tác vào từng thôn bản, điểm sinh hoạt công cộng để trao tặng vật tư y tế, lương thực, thực phẩm hỗ trợ bà con chống dịch kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy tinh thần cảnh giác, ý thức tham gia bảo vệ an ninh biên giới của nhân dân.

Với vai trò là lực lượng chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, có thể nói ngay từ đầu, lực lượng BĐBP đã căng mình ra cùng cả nước chống dịch Covid-19, đặt trách nhiệm cao nhất trong kiểm soát trên toàn tuyến biên giới, góp phần hạn chế tối đa tình trạng XNC trái phép qua biên giới. Tuy nhiên, với đường biên giới dài, địa hình hiểm trở thì cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn quân, như thế mới ngăn chặn triệt để những mầm bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nước ta.

Trước bối cảnh dịch bệnh trên thế giới đang bước sang giai đoạn "mới và nguy hiểm" thì công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới của BĐBP càng trở nên quyết liệt và mạnh mẽ hơn. Quyết tâm của BĐBP đặt ra tăng cường lực lượng, phương tiện, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép không để dịch bệnh lây lan qua biên giới; kiên trì, khắc phục khó khăn, bám trụ, xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ lâu dài.

Các đơn vị tiến hành đồng bộ mọi biện pháp công tác biên phòng để nắm, quản lý chắc tình hình nội ngoại biên, tiếp tục mở rộng điều tra, xây dựng các các kế hoạch nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý theo quy định pháp luật các đối tượng, đường dây đưa đón người XNC trái phép. Đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới với tinh thần "Phòng, chống dịch giỏi nhưng cũng thực hiện nhiệm vụ giỏi" bằng quyết tâm chính trị cao nhất và ý chí, nghị lực mạnh mẽ nhất.

