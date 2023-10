Thiếu tướng Vũ Hồng Văn và 2 nhân sự được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh CAND

Chiều 6/10, theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, gồm các đồng chí: Đào Thế Hoằng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, sinh năm 1976, quê Hưng Yên từng đảm nhiệm vị trí phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an).

Tháng 6/2018, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, ông Vũ Hồng Văn đã có mặt thường xuyên, trực tiếp ở hiện trường các điểm nóng, các vụ án lớn, phức tạp, để chỉ đạo, trấn áp tội phạm ma túy, truy quét lâm tặc… góp phần lập lại trật tự an ninh trên địa bàn.

Đến tháng 11/2019, Bộ Công an công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Hồng Văn giữ chức giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Ông Văn về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh lực lượng công an tỉnh này xảy ra nhiều vụ lùm xùm nội bộ, nhiều lãnh đạo bị kỷ luật.

Sau khi đảm nhiệm vị trí này, tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chấn chỉnh lại bộ máy làm việc, có mặt tại hầu hết các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là chuyên án triệt phá đường dây làm giả xăng "khủng" liên tỉnh gây xôn xao dư luận vào đầu năm 2021 cùng các vụ án liên quan đến tín dụng đen, bảo kê,...

Tháng 7/2022, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ- Bộ Công an.