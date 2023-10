Bình Thuận: Khen thưởng nhiều gương điển hình trong công tác phòng chống ma túy

Bình Thuận hiện có 2.111 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý

Hội nghị nhằm biểu dương, khen thưởng những chiến công, thành tích xuất sắc của tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận( trái) và Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận (phải) tặng bằng khen cho Đại tá Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Bùi Phụ

Theo Đại tá Đinh Kim Lập- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thời gian qua, công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân trong toàn tỉnh.

Công an tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, gắn với triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, án thụ lý điều tra đạt yêu cầu đề ra, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế của địa phương.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, tính đến ngày 14/6/2023, toàn tỉnh có 2.111 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (2.080 nam/31 nữ). Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh trực tiếp phát hiện, triệt phá 1.253 vụ/1.830 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó kịp thời đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây, tổ chức, tụ điểm tội phạm ma túy. Cơ quan điều tra 02 cấp đã thụ lý 1.231 vụ/1.621 bị can. Kết thúc điều tra 1.079 vụ/1.434 bị can, trong đó, kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát truy tố 1.075 vụ/1.430 bị can; đình chỉ điều tra 04 vụ/04 bị can.

Toàn tỉnh có 27 mô hình thuộc 06 lĩnh vực được nhân rộng ra 819 địa bàn (khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp huyện và cấp tỉnh). Các mô hình cơ bản đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng.

Quyết tâm ngăn chặn ma túy

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng hậu quả của tệ nạn ma túy không những làm tổn hại sức khỏe và cuộc sống bình yên của Nhân dân, mà còn gây ra những nỗi đau, sự mất mát với nhiều gia đình và cộng đồng, làm phát sinh các loại tội phạm, ảnh hưởng đến đời sống của toàn xã hội.

Để đấu tranh phòng, chống ma túy, nhiều cán bộ, chiến sĩ ngày đêm đã không ngại khó khăn, nỗ lực, chấp nhận đối mặt với nguy hiểm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy.



Ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTO

Ông Đoàn Anh Dũng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng, Nhân dân trong công tác phòng chống ma túy. Đặc biệt, 130 tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương hôm nay là nguồn động viên to lớn để toàn thể các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phát huy cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống ma túy.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với phong trào toàn đân bảo vệ ANTQ nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Lực lượng công an, biên phòng cần nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình để tham mưu đề xuất UBND tỉnh chủ trương, giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy hiệu quả.

Ông Đoàn Anh Dũng cũng đề nghị có giải pháp kiềm chế, làm giảm số lượng người nghiện ma túy, nhất là đối tượng ở lứa tuổi thanh thiếu niên, kiên quyết không để tệ nạn ma túy lây lan trong đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và không để hình thành các tụ điểm mới. Bên cạnh đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cai nghiện và quản lý sau cai, tạo công ăn việc làm nhằm góp phần giảm thiểu tối đa tình trạng tái nghiện…