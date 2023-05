Thời điểm nóng nhất ngày hôm nay 6/5, có nơi vượt ngưỡng 41 độ C

Thời điểm nóng nhất ngày hôm nay 6/5, nơi nào nóng nhất?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời điểm nóng nhất ngày hôm nay 6/5 vào khoảng từ 10 giờ đến 18 giờ, có nghĩa là nắng nóng gay gắt từ sáng, có nơi sẽ chạm mốc 41 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ là một trong những nơi nóng nhất ngày hôm nay 6/5 với nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ. Thời điểm nóng nhất ngày hôm nay là từ: 10 - 18 giờ.

Khu vực Hà Nội cũng sẽ chịu nắng nóng gay gắt trong ngày hôm nay, với nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 36-38 độ. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Thời điểm nóng nhất ngày hôm nay là từ: 10 - 18 giờ.

Phía Đông Bắc Bộ cũng sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời điểm nóng nhất ngày hôm nay là từ: 11 - 17 giờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời điểm nóng nhất ngày hôm nay 6/5, có nơi sẽ chạm mốc 41 độ C. Ảnh: Lê Tập.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất : 37-40 độ, có nơi trên 41 độ. Trời có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 36-38, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 33-36 độ; phía Nam 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ.

Khuyến cáo phòng bệnh ngày nắng nóng

Thời tiết nắng, nóng làm cơ thể ra nhiều mồ hôi, gây mất nước, điện giải, đặc biệt là ở trẻ em dễ dẫn đến mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa. Thời tiết nắng nóng làm cho thức ăn, thực phẩm dễ bị ôi, thiu, dễ nhiễm nấm và vi khuẩn là nguyên nhân gây bệnh tiêu đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, khi chống nóng bằng biện pháp bật quạt gió mạnh trực tiếp vào người hoặc để nhiệt độ điều hòa quá thấp gây nên nhiễm lạnh, viêm phổi…

Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 5/5. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia.

Để chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau:



Hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng khi không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, khẩu trang… chống nóng.

Uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước pha Oresol…, tuy nhiên, không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh dễ gây viêm họng.

Không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp; không để gió quạt thổi trực tiếp gần vào người.

Thực hiện ăn chín, uống chín; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường dinh dưỡng, ăn thêm hoa quả để đảm bảo đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối.

Thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hằng ngày, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà, đồ chơi trẻ em, dụng cụ học tập… bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.