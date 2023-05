Nuôi tôm ở Kiên Giang gặp trời nắng nóng, có nhà tôm đã to to rồi mà chết gần hết, đến khổ Nuôi tôm ở Kiên Giang gặp trời nắng nóng, có nhà tôm đã to to rồi mà chết gần hết, đến khổ

“Hiện tôm đang đạt 60-70 con/kg gần như chết hết. 30 công tôm của gia đình tôi giờ thu tỉa cũng chỉ được 10kg tôm sú/đêm, giảm 50% sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Năm nay, 10 hộ nuôi tôm, thành công 2-3 hộ là mừng lắm rồi...” - anh Nam, xã Tây Yên A, huyện An Biên (Kiên Giang) nói.

