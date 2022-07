Từ khi nhận đơn tố giác tội phạm, 4 tháng là thời hạn tối đa (kể cả gia hạn) theo quy định của pháp luật, cơ quan công an phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; hoặc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; hoặc Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Theo Khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2013: "Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.

Chậm nhất là 05 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh".

Theo hồ sơ vụ việc này được Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Hà Nội thông báo tiếp nhận đơn tố giác tội phạm từ ngày 18/3/2022. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đang giải quyết tin về tội phạm do ông Lê Văn Chương Chương cung cấp liên quan đến ông Phạm Kinh Kha.



Ngày 14/4/2022, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn cũng đã ký công văn trả lời Báo Dân Việt, theo đó: Đơn tố giác tội phạm của ông Lê Văn Chương, đang được Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội tiếp nhận, thụ lý và xác minh theo quy định của pháp luật.

Tính từ thời điểm Cơ quan An ninh Điều tra ra thông báo tiếp nhận đơn tố giác tội phạm, đến nay đã gần 4 tháng.

Điều 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định: a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự; b) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; c) Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 2. Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng. Chậm nhất là 05 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh. 3. Khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền có quyền tiến hành các hoạt động: a) Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin; b) Khám nghiệm hiện trường; c) Khám nghiệm tử thi; d) Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản. 4. Trình tự, thủ tục, thời hạn Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được thực hiện theo quy định tại Điều này.

Dây chuyền sản xuất rượu Vodka Men', ảnh tư liệu.

Trước đó, Báo Điện tử Dân Việt cũng đã thông tin vụ việc ông Lê Văn Chương – người được cho là đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 52% cổ phần Công ty CP Hương Vang tố cáo ông Phạm Kinh Kha có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Sau khi Báo Điện tử đăng tải thông tin, trong đơn gửi đến Báo, ông Phạm Kinh Kha cho rằng năm 2019 vụ việc đã từng được cơ quan chức năng xác minh và ra quyết định Không khởi tố vụ án.

Tuy nhiên trên thực tế, tháng 3/2022 Cơ quan chức năng tiếp nhận Đơn Tố giác của ông Lê Văn Chương (đại diện cho nhóm cổ đông chiếm đa số cổ phần tại Công ty Hương Vang) bởi đã có những tố cáo mới, tình tiết mới.

Ông Lê Văn Chương cho rằng có dấu hiệu vào năm 2018, ông Phạm Kinh Kha đã để các đại lý, nhà phân phối của Công ty Hương Vang thanh toán, giao dịch tiền vào tài khoản mang tên mẹ của ông Kha.

"Việc bán hàng mà không thu tiền bán hàng, không ghi nhận vào hệ thống sổ sách của Công ty Hương Vang là hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp cần được cơ quan chức năng làm rõ" – ông Lê Văn Chương đề nghị.

Ông Phạm Kinh Kha cũng cho rằng ông Kha mới là Chủ tịch HĐQT của Công ty Hương Vang, là người đại diện pháp luật của Công ty.



Tuy nhiên, theo tài liệu ông Lê Văn Chương cung cấp, ông và nhóm cổ đông khác đang nắm giữ 52% cổ phần, ông Phạm Kinh Kha và em trai chỉ nắm giữ 48% cổ phần Công ty Hương Vang.

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Hương Vang, Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề lớn của Công ty theo nguyên tắc đa số, trong đó có việc xác định Người đại diện pháp luật của Công ty. Cổ đông nắm cổ phần thiểu số phải phục tùng biểu quyết của các cổ đông nắm đa số cổ phần.

Được biết, cơ quan chức năng cũng đang làm rõ số lượng cổ phần của ông Phạm Kinh Kha tại Công ty Hương Vang.

Trước đó, trong đơn gửi đến Báo, ông Phạm Kinh Kha đề nghị Báo Điện tử Dân Việt "thu hồi bài báo có tiêu đề Nguyên Chủ tịch Công ty nắm giữ thương hiệu Vodka Men' bị tố chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của cổ đông đăng ngày 16/2/2022.

Tuy nhiên, căn cứ vào quy định của Luật Báo chí, căn cứ vào các tư liệu mà PV Báo Điện tử Dân Việt thu thập được thì bài báo nêu trên là khách quan, đúng sự thật.

Do đó, đề nghị của ông Phạm Kinh Kha về việc "thu hồi bài báo Nguyên Chủ tịch Công ty nắm giữ thương hiệu Vodka Men' bị tố chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của cổ đông đăng ngày 16/2/2022 trên Báo Điện tử Dân Việt" là không có cơ sở.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, nếu người nào bị chứng minh có Tội tham ô tài sản sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017. Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá tử 1 tỷ đồng trở lên có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng và bị, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.