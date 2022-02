Nguyên Chủ tịch Công ty nắm giữ thương hiệu Vodka Men' bị tố chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của cổ đông

Hai sổ cổ đông

Ông Lê Văn Chương, Công ty Cổ phần Hương Vang (Công ty Hương Vang) phản ánh, Công ty được thành lập từ năm 2005 với ngành nghề kinh doanh chính là phân phối sản phẩm đồ uống có cồn. Sau một số lần biến động về cổ đông, Công ty Hương Vang có thay đổi vốn điều lệ.

Công ty CP Hương Vang là chủ sở hữu thương hiệu rượu Vodka Men' và nhiều sản phẩm rượu khác. Hệ thống liên quan đến Công ty CP Hương Vang còn có nhiều Công ty con và Công ty thành viên có tư cách pháp nhân độc lập khác. Trong đó có Công ty CP Rượu bia NGK Aroma có trụ sở tại Hưng Yên.

Theo hồ sơ PV Dân Việt có được, đến tháng 10/2015 Công ty Cổ phần Hương Vang có 5 cổ đông với tỷ lệ góp vốn tương ứng là: Phạm Kinh Kha (43%), Hoàng Thị Thu Giang (32%), Lê Văn Chương (10%), Nguyễn Thị Thu Huyền (10%) và Phạm Trường Thọ (5%).

Nhóm cổ đông nắm giữ 52% cổ phần phản ánh sự việc bắt đầu từ khi phát hiện ông Phạm Kinh Kha kiểm soát kho hàng của Công ty. Ảnh: PL

Theo ông Chương, số cổ đông và tỷ lệ cổ phần sở hữu không thay đổi từ tháng 10/2015 cho đến nay.

Sổ cổ đông duy nhất được lập và có giá trị pháp lý là danh sách cổ đông được lập ngày 10/10/2015 hiện vẫn được lưu giữ tại trụ sở Công ty số 31-33 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Suốt từ đó đến nay, các cổ đông của Công ty đều giữ nguyên cổ phần và không có biến động gì.

Ông Chương cũng khẳng định, sổ đăng ký cổ đông ngày 9/9/2018 thể hiện ông Phạm Kinh Kha nắm giữ 700.000 cổ phần, tương đương 70% cổ phần phổ thông của công ty Hương Vang là làm giả và không có giá trị pháp lý.

Hiện các cổ đông đang yêu cầu Tòa án giám định sổ cổ đông này. Ông Chương cho biết, ông cùng với nhóm cổ đông đang giữ sổ cổ đông gốc với phần vốn góp là 52%, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội xác nhận.

Trước đó, tháng 8/2018 các cổ đông đã gửi yêu cầu ông Phạm Kinh Kha triệu tập họp đại hội cổ đông khẩn cấp nhưng không được đồng ý. Tháng 10/2018, nhóm cổ đông đã triệu tập họp đại hội cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hương Vang của ông Phạm Kinh Kha.

Theo đơn phản ánh, sau thời điểm này ông Kha vẫn tự ý chuyển hàng hóa, tài sản của Công ty CP Hương Vang sang Công ty CP Đầu tư và Thương mại Bảo Lam do ông Kha thành lập.

Danh sách cổ đông gốc của Công ty Cổ phần Hương Vang thể hiện ông Phạm Kinh Kha nắm giữ 430.000 cổ phần, tương đương 43%.

"Rút ruột" Công ty Hương Vang?

Theo ông Chương, sự việc bắt nguồn khi nhóm cổ đông phát ông Kha đã kiểm soát kho hàng của Công ty để bán mà không thu tiền về Công ty Hương Vang.

Cụ thể, theo phản ánh, trong kho hàng tại Hưng Yên của Công ty Hương Vang có số rượu Vodka Men trị giá khoảng 140 tỷ đồng đã được bán nhưng không chuyển tiền về Công ty Hương Vang mà chuyển về Công ty Bảo Lam do người nhà ông Kha đứng tên.



Từ những bức xúc trên, nhóm cổ đông nắm giữ 52% cổ phần đã gửi đơn tố giác tội phạm, đồng thời cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan vụ việc đến Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Công an TP. Hà Nội.

Trụ sở Công ty cổ phần Hương Vang. Ảnh: PL

Ngày 17/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã có phiếu chuyển đơn tới Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội giải quyết đơn tố giác tội phạm của một số cổ đông Công ty Cổ phần Hương Vang đối với ông Phạm Kinh Kha.

Tiếp đến, ngày 29/12/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng có phiếu chuyển đơn vụ việc của một số thành viên Công ty Hương Vang đối với hành vi vi phạm pháp luật của ông Phạm Kinh Kha tới Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả tới vụ 12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngoài ra, nhóm cổ đông sở hữu 52% cổ phần Hương Vang cho biết, ông Kha nhiều năm liền không thực hiện việc kiểm toán, không triệu tập họp HĐCĐ để báo cáo kết quả kinh doanh, không báo cáo, xin ý kiến thông qua kế hoạch kinh doanh năm mới như quy định của công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt nhiều tài sản khác của công ty.

Nhóm cổ đông cũng thông tin, kể từ ngày 24/10/2018 đến ngày 11/6/2021, ông Phạm Kinh Kha mặc dù vẫn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Hương Vang nhưng không đến trụ sở của công ty, không điều hành hoạt động của công ty, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Các cổ đông còn tố ông Kha – nguyên Chủ tịch HĐQT mở công ty riêng và tự ý chuyển toàn bộ tài sản của Công ty Hương Vang (hơn 10 chiếc xe ô tô, xe tải, máy tính, thiết bị điện tử, các công cụ dụng cụ…) để phục vụ cho việc kinh doanh riêng của mình.

Bên cạnh đó, nhóm cổ đông cũng cho rằng ông Kha đã tự ý chiếm đoạt tiền, tài sản của Công ty Hương Vang, tự ý chuyển nguồn lực, lợi thế về khách hàng, thị trường… của Công ty để đầu tư cho Công ty của cá nhân và gia đình ông Kha, vi phạm quy định của Công ty, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cổ đông của Công ty Hương Vang.

Qua nhiều lần tổ chức Đại hội cổ đông bất thành, ngày 30/11/2020 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Hương Vang đã được tiến hành để bầu ra Hội đồng quản trị. Cùng ngày, Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên nhất trí bầu bà H.T.T.G giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện trước pháp luật của Công ty CP Hương Vang.

Ngày 11/6/2021, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 9 cho Công ty cổ phần Hương Vang, công nhận bà H.T.T.G là Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện trước pháp luật của Công ty CP Hương Vang.

Sau khi trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty Hương Vang, bà H.T.T.G đã 3 lần gửi văn bản vào các ngày 22/6/2021, 5/7/2021 và 16/7/2021 đề nghị ông Phạm Kinh Kha thực hiện việc bàn giao công việc, các hồ sơ, tài liệu, chứng từ, các tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Hương Vang.

Đặc biệt là con dấu công ty và toàn bộ hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, quyền admin truy cập trang nộp thuế điện tử của Công ty để phục vụ cho công tác thanh tra thuế, quyết toán thuế… đến nay ông Kha cũng chưa bàn giao theo quy định của pháp luật.

Phóng viên Dân Việt đã liên hệ với ông Phạm Kinh Kha để làm rõ đơn phản ánh của ông Lê Văn Chương và nhóm cổ đông của Công ty Hương Vang, tuy nhiên ông Kha đã nhắn lại cho phóng viên đề nghị liên hệ với ông Vinh là nhân viên của ông Kha.

Ông Vinh cho biết, còn bận nhiều việc phải đi giao hàng cho khách nên đề nghị phóng viên gửi câu hỏi qua email, sau đó sẽ trả lời. Tuy nhiên, đến nay PV chưa nhận được phản hồi từ ông Vinh.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhận thông tin vụ việc tới bạn đọc.