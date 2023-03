Có một thói quen của nhiều người khi ăn không chỉ hại dạ dày mà còn có nguy cơ gây ung thư

Từ nhiều năm nay, anh Nguyễn Tiến Hùng (quê Nghệ An) hiện đang sinh sống tại Hà Nội vẫn có thói quen nấu ăn phải đậm đà (mặn). Với nhiều người cho khi nấu vừa miệng thì anh phải thêm một bát nước mắm để chấm hoặc nêm nếm thêm mới thấy ngon.



"Tôi sinh ra ở vùng biển quen với nắng, gió biển nên quen với thức ăn phải đậm đà một chút. Ở quê tôi đối với nhiều ngư dân khi bám biển mọi người còn húp một ít nước mắm mỗi khi trời lạnh giá để cơ thể ấm hơn. Chính vì thế mà nhiều người cũng như tôi có thói quen ăn mặn. Nếu đi ăn ở ngoài nhà hàng tôi thường phải gọi thêm bát nước chấm hoặc nếu nấu ở nhà phải nêm nếm thêm nước mắm hoặc muối", anh Hùng chia sẻ.

Nhiều người Việt có thói quen ăn phải đậm đà (ăn mặn). Ảnh minh hoạ: Gia Khiêm

Không riêng gì anh Hùng mà nhiều gia đình cũng có thói quen ăn mặn. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mỗi người trưởng thành không nên ăn quá 5 gram muối trên/ ngày. Tuy nhiên, theo điều tra năm 2015 cho thấy mức tiêu thụ muối trung bình của mỗi người Việt khoảng 9,4 gram muối. Điều này, có nghĩa là người Việt đang ăn lượng muối gấp gần 2 lần so với khuyến cáo của WHO.

Trong thực tế khi nấu ăn mọi người thường nêm nhiều gia vị mặn. Vì nhiều người vẫn cho rằng ăn đậm vị sẽ ngon, nếu ăn nhạt thì mất đi vị ngon của thức ăn. Việc ăn mặn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp. Đây là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm có thể gây đột quỵ và tử vong bất cứ lúc nào. Ăn mặn không chỉ gây ra tăng huyết áp mà tạo ra gánh nặng với tim, thận, dạ dày.

PGS.TS.BS Lâm Vĩnh Niên, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, đã có nhiều bằng chứng mạnh mẽ, đặc biệt là các nghiên cứu đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc, cho thấy các thực phẩm chứa nhiều muối là nguyên nhân gây ung thư dạ dày.

Tuy nhiên chính thói quen ăn mặn đang kéo theo nhiều căn bệnh gây hại cho sức khoẻ. Ảnh minh hoạ

"Cũng khá giống với Nhật Bản và Hàn Quốc, nhiều loại thực phẩm của người Việt chúng ta cũng được bảo quản bằng cách muối và lên men. Chính cách bảo quản như vậy khiến làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày ở những người tiêu thụ các thực phẩm này", PGS.TS.BS Lâm Vĩnh Niên nói .

Theo chuyên gia, lượng muối ăn mỗi ngày nên ăn dưới 5 g nhằm hạn chế nguy cơ ung thư dạ dày cũng như các bệnh khác có liên quan đến muối. Cần lưu ý rằng lượng muối này đã bao gồm muối có trong thực phẩm, chứ không chỉ là muối được sử dụng trong nêm nếm, làm gia vị cho món ăn.

"Ngoài thói quen ăn mặn thì một số thói quen không tốt cho dạ dày có thể kể tới như: hút thuốc lá, uống rượu, ăn quá nhanh, ăn lượng quá nhiều trong cùng bữa ăn, ăn uống không điều độ, bỏ bữa... Thừa cân béo phì cũng tạo áp lực lên dạ dày, có thể dẫn đến trào ngược dạ dày" PGS Niên khuyến cáo thêm.

Còn theo PGS.TS Hoàng Công Đắc, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện E, ăn mặn quá làm tan các chất nhầy phủ trên niêm mạc dạ dày. Điều này khiến cho các chất gây ung thư có trong thức ăn tiếp xúc trực tiếp với các tế bào niêm mạc gây ra tổn thương các tế bào. Quá trình ăn mặn kéo dài sẽ tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày và đại trực tràng.

Ung thư dạ dày ở giai đoạn đầu triệu trứng rất mơ hồ hoặc không có triệu chứng. Một số bệnh nhân có thể đau âm ỉ vùng thượng vị, khó tiêu, đầy bụng… Lúc đầu các triệu chứng này thường xuất hiện thoáng qua về sau sẽ thường xuyên hơn. Ở giai đoạn muộn các triệu chứng sẽ xuất hiện rõ ràng hơn, gầy sút, da xanh, sờ thấy khối u, đại tiện phân đen…

Phòng ung thư dạ dày bằng cách hạn chế ăn mặn, ăn thịt cháy, hạn chế rượu bia thuốc lá. Trong gia đình có người bị mắc ung thư dạ dày nên đi tầm soát thường xuyên 6 tháng/lần.