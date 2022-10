Thời tiết bất thường, cá dìa nuôi ở Thừa Thiên Huế bị chết

Ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Phú Hải thông tin, từ đầu tháng 9 đến nay, diễn biến thời tiết bất thường, nắng nóng kết hợp mưa giông và đợt mưa lớn mới đây làm một số thuỷ sản nuôi trên địa bàn bị chết rải rác, nhiều nhất là cá dìa.

Mùa mưa lũ, chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn hộ nuôi thu hoạch toàn bộ thuỷ sản để tránh thiệt hại. Riêng các ao nuôi chưa đạt kích cỡ thương phẩm, còn quá nhỏ có thể tiếp tục nuôi, kết hợp với các biện pháp giằng neo lồng bè, kiểm soát, theo dõi các yếu tố môi trường để có biện pháp điều chỉnh, bảo vệ an toàn thuỷ sản trong mùa mưa lũ.

Người dân kiểm tra, giằng neo lồng bè nuôi thuỷ sản, trong đó có cá dìa.

Qua kiểm tra thực tế tại một số ao nuôi cá dìa (45 ngày tuổi) xen ghép với tôm trên diện tích 3.000 m2 cho thấy, số lượng giống cá dìa thả 5 vạn con, tương đương mật độ gần 17 con/m2 chưa tính đến tôm là quá cao. Cá có hiện tượng mòn đuôi và vây, da và mang xuất huyết, trên đuôi có ký sinh trùng bám.



Tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh thông tin, đơn vị lấy mẫu cá kiểm tra, xét nghiệm cho kết quả: cá bị rận, nhiễm khuẩn.

Nhận định nguyên nhân do cá thả nuôi với mật độ dày, nguồn thức ăn dư thừa, mùn bã hữu cơ tồn dư ở đáy ao khá lớn. Điều kiện thời tiết thời gian qua đang nắng nóng xen kẽ mưa giông làm các yếu tố môi trường thay đổi đột ngột, ảnh hưởng đến cá nuôi, tạo môi trường thuận lợi cho các loại ký sinh trùng phát triển và ký sinh ở đuôi, vây, mang cá làm cho cá yếu và chết.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản tỉnh thông tin, kết quả quan trắc các chỉ tiêu môi trường nước tại 15 điểm vùng đầm phá, ven biển và sông vào giữa tháng 9 mới đây cho thấy, đa số các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép để nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên, nhiệt độ nước khá cao, tiệm cận và vượt 1-2oC so với giới hạn cho phép nuôi trồng thủy sản. Chẳng hạn tại điểm nuôi thôn Thủy Diện, xã Phú Xuân (Phú Vang) có độ mặn, pH khá thấp nên lưu ý về việc ngọt hóa làm thủy sản nuôi bị “sốc”, hoặc xảy ra các hiện tượng bất thường.

Từ ngày 22-25/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to, gây ngọt hóa một số vùng và ảnh hưởng đến nuôi hạ triều, nuôi lồng vùng đầm phá. Để chủ động phòng chống thiên tai, giảm thiệt hại nuôi trồng thủy sản, các địa phương cần vận động người dân thu hoạch thủy sản thương phẩm và có biện pháp ứng phó với bão, lũ.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đây đến cuối năm nay có khoảng 3-4 cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Để có phương án chủ động ứng phó bão, lũ, các địa phương cần thu hoạch toàn bộ, hoặc thu tỉa thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm, kết hợp nạo vét kênh mương, đặt ống xả tràn, phát quang cành cây quanh bờ ao.

Người dân cần bố trí neo đậu, kiểm tra, gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng, vệ sinh lồng bè thông thoáng. Khi cần thiết, di chuyển lồng bè vào khu vực kín gió, có dòng chảy nhẹ, độ mặn ổn định (đối với nuôi lợ mặn).

Trường hợp không di chuyển được lồng bè cần che chắn bằng lưới có kích thước mắt lưới phù hợp để hạn chế thủy sản nuôi thoát ra ngoài. Các trang thiết bị, hóa chất, vật liệu (lưới, đăng chắn, dụng cụ cọc tre, cuốc xẻng, máy phát điện, mô tơ quạt nước, vôi, thuyền, phao cứu sinh… phải chuẩn bị đầy đủ nhằm chủ động gia cố, sửa chữa hệ thống bờ ao, cống, đăng chắn khi có tình huống xấu xảy ra.

Sau mưa lũ cần xả bớt nước trên tầng mặt để giảm lượng nước mưa trong ao; tiến hành chạy máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước đối với những ao nuôi thâm canh có mật độ cao.

Các yếu tố môi trường nước trong ao, đầm phá, nơi đặt lồng bè nuôi phải được kiểm tra, xử lý đảm bảo các yếu tố môi trường đạt giới hạn cho phép. Đồng thời bổ sung vitamin, hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi…