Điều tra vụ người đàn ông chết sau khi bị ném gạch

Ngày 22/9, lãnh đạo UBND xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, cho biết công an huyện Thanh Sơn đang điều tra vụ án khiến một người tử vong.

Theo vị lãnh đạo xã, chiều cùng ngày, ông Khuất Văn Hùng (52 tuổi, người địa phương) sang nhà ông Nguyễn Đức Kỷ (51 tuổi) chơi.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: H.N.

Hai người đàn ông sau đó xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi xô xát. Ông Kỷ đã lấy một viên gạch ném trúng đầu ông Hùng khiến nạn nhân ngã ra đường, tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an sở tại đã đưa nghi phạm về trụ sở để lấy lời khai, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân.

"Công an đang làm rõ nguyên nhân ông Hùng tử vong là do ngã xuống đường hay do bị ném gạch vào đầu", lãnh đạo xã Hương Cần nói với Zing.

Cũng theo vị này, ông Hùng và ông Kỷ là hàng xóm. Gia đình ông Kỷ mở quán nước nên mọi người hay qua nhà ông này chơi.