Thông hầm xuyên Núi Vung trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua Ninh Thuận

Cam Lâm - Vĩnh Hảo là dự án ký hợp đồng BOT cuối cùng nhưng lại là dự án đầu tiên thu xếp đủ các nguồn vốn triển khai dự án theo mô hình "3 chữ P" trong đó vốn tín dụng của ngân hàng TP Bank tài trợ là 1.700 tỷ đồng, vốn huy động theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là 1.050 tỷ đồng.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có chiều dài 78,5 km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa (gần 5 km), Ninh Thuận (63 km), Bình Thuận (gần 12 km), do liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty 194 làm nhà đầu tư. Đến nay, đoạn tuyến từ Km92+260 – Km134 do Đèo Cả đã thực hiện, khối lượng đạt khoảng 65%, đoạn Km54 – Km92+260 do Công ty 194 thực hiện khối lượng đạt khoảng 55%. Dự kiến đến 30/42024 sẽ hoàn thành toàn tuyến. Đối với công trình hầm, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 sẽ hoàn thiện 1 ống hầm, phục vụ khai thác với 2 làn xe 2 chiều, vận tốc 80km/h.