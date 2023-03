Thông qua phương án đơn giản hoá 13 thủ tục hành chính, tỉnh Bình Định tiết kiệm hơn 8 tỷ/năm

Ngày 24/3, UBND tỉnh Bình Định cho hay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang vừa ký báo cáo gửi Bộ Nội vụ về Công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định, quý I năm 2023.

Ngay từ đầu năm 2023, với tinh thần quyết liệt đổi mới, sáng tạo, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, quán triệt các sở, ban, ngành, địa phương đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành và triển khai theo hướng "làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá".

Tập trung phát triển kinh tế xã hội, phải gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; giải quyết các nút thắt, điểm nghẽn, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế.

Góc thành phố Quy Nhơn, Bình Định về đêm. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Lâm Hải Giang cho biết, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tỉnh Định năm 2022: chỉ số hài lòng của các sở, ngành 90,38%, tăng 6,62% so với năm 2021(83,76%); chỉ số hài lòng của UBND các huyện, thị xã, thành phố là 86,89%, tăng 5.94% so với năm 2021(80,94%); chỉ số hài lòng của Khối cac cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (thuộc đối tượng đánh giá) là 81,64%, tăng 2,96% so với năm 2021(78.68%).

Năm 2023, UBND tỉnh Bình Định xác định 27 nhiệm vụ trọng tâm trên 6 lĩnh vực của nhiệm vụ cải cách hành chính. Đến ngày 14/3, đã hoàn thành 9/27 nhiệm vụ đề ra, các quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, theo tiến độ đảm bảo mục tiêu chung.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao, đến nay, tỉnh Bình Định đã hoàn thành và thực hiện đúng thời hạn đối với 2/50 nhiệm vụ; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu việc tổ chức triển khai thực hiện theo quy định đối với 48 nhiệm vụ trong hạn.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thông qua phương án đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính của Sở TNMT, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở NNPTNT, số tiền tiết kiệm được sau khi đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính hơn 8 tỷ đồng/năm, tỷ lệ chi phí tiết kiệm được từ 3,89 % đến 54%.

Chiều 23/3, UBND tỉnh Bình Định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính và Sở KHĐT. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đánh giá, xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022, đối với Giám đốc Sở và tương đương: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1/21 (4,76%), hoàn thành tốt nhiệm vụ: 20/21 (95,24%); đối với Phó Giám đốc Sở và tương đương: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5/58(8,62%), hoàn thành tốt nhiệm vụ 53/58 (91,38%).

Kết quả xếp loại chất lượng đối với 25.926 cán bộ, công chức, viên chức nhà nước: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 7.948 người, hoàn thành tốt nhiệm vụ 17.380 người; hoàn thành nhiệm vụ 514 người; không hoàn thành nhiệm vụ 84 người.

Ông Lâm Hải Giang cho biết, tới đây, tỉnh Bình Định triển khai các nhiệm vụ kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023, trong đó tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ thuộc dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp tục hoàn thiện, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng ứng dụng dùng chung của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức trên môi trường số...