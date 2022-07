Quy hoạch chi tiết 1/2000 khu công nghiệp VSIP 3 giai đoạn 1

Ngày 1/7, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã thông qua quy hoạch chi tiết 1/2000 khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 3 (VSIP 3, giai đoạn 1) có tổng diện tích 196,45ha, trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng 1/5000 đã được phê duyệt.

Khu vực quy hoạch nằm tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, nằm trong ranh giới của khu công nghiệp VSIP 3, ranh giới tiếp giáp: Phía Bắc và Tây Bắc giáp tuyến đường ĐT746 và ranh phía Bắc của VSIP 3; phía Nam tiếp giáp khu đất điều hành, dịch vụ DV-04; phía Đông tiếp giáp đường D4 theo quy hoạch chung VSIP 3; phía Tây giáp ranh giới phía Tây và đường D3 theo quy hoạch chung VSIP 3. Quy mô lao động khoảng 9.000 – 10.000 người.

Tỉnh Bình Dương thông qua quy hoạch chi tiết 1/2000 khu công nghiệp VSIP 3 giai đoạn 1. Ảnh: V.D

VSIP 3 (giai đoạn 1) là khu công nghiệp sản xuất tập trung đa ngành nghề, trong đó ưu tiên khai thác loại hình công nghiệp công nghệ cao. Đây là khu vực gắn với khu trung tâm dịch vụ, điều hành của toàn khu công nghiệp và kết nối trục giao thông đối ngoại ĐT.746, ưu tiên xây dựng giai đoạn trước mắt để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, tổng mặt bằng sử dụng đất VSIP 3 (giai đoạn 1) khoảng 196,45ha. Trong đó, đất khu chức năng thuộc khu công nghiệp 196,21ha gồm đất nhà máy, kho tàng 127,95ha; đất hành chính, dịch vụ 17,37ha; đất cây xanh mặt nước 19,63ha; đất cây xanh tập trung 8,64ha; đất cây xanh cách ly 10,99ha; đất hành lang an toàn lưới điện 110kV 3,52ha; đất các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật 1,98ha; đất giao thông trong khu công nghiệp 25,76ha…

Với quy mô khoảng 45.000 công nhân, dự kiến nhu cầu xây dựng nhà ở khoảng 80-100ha. Trong ranh giới khu vực lập quy hoạch phân khu 196,45 ha giai đoạn 1, quy mô lao động dự kiến khoảng 9.000 – 10.000 người, nhu cầu đất xây dựng khoảng 20ha với hình thức nhà ở chung cư cao 5 tầng, mật độ xây dựng 60%. Các công trình hạ tầng xã hội sẽ được bố trí kèm theo khu nhà ở.

Ngoài ra còn có quy hoạch hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, quy hoạch cấp điện…

Quy hoạch thị xã Bến Cát thành trung tâm đô thị

UBND tỉnh Bình Dương cũng thông qua đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát năm 2040, diện tích lập quy hoạch là 23.435,4ha (tổng diện tích đất tự nhiên toàn thị xã Bến Cát). Ranh giới hành chính đô thị Bến Cát gồm 7 phường (Mỹ Phước, Thới Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, An Tây, An Điền) và 1 xã Phú An. Khu vực nội thành gồm toàn bộ ranh giới hành chính của 7 phường và 1 xã, được phân chia thành 6 phân khu đô thị.

Khu đô thị 1 chức năng là khu trung tâm hành chính - dịch vụ - công nghiệp, vị trí thuộc phía Đông sông Thị Tính và được giới hạn trên cơ sở tuyến đường Vành đai 4 ở phía Nam, đường Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng ở phía Đông.

Khu đô thị 2 chức năng là khu đô thị dịch vụ - giáo dục – công nghiệp, vị trí thuộc phía Đông sông Thị Tính và được giới hạn trên cơ sở tuyến đường Vành đai 4 ở phía Bắc, đường Mỹ Phước - Tân Vạn – Bàu Bàng ở phía Đông.

Khu đô thị 3 chức năng là khu đô thị công nghiệp – dịch vụ, vị trí được giới hạn trên cơ sở tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng ở phía Tây, đường Vành đai 4 ở phía Nam.

Bình Dương quy hoạch, định hướng Bến Cát đến năm 2040 là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp – dịch vụ - đầu mối giao thông; trong đó công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp sạch, có công nghệ cao. Ảnh: PV

Khu đô thị 4 chức năng là khu đô thị công nghiệp – dịch vụ, đầu mối hạ tầng kỹ thuật; vị trí được giới hạn trên cơ sở tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng ở phía Tây, đường Vành đai 4 ở phía Nam.

Khu đô thị 5 chức năng là khu đô thị công nghiệp – dịch vụ, vị trí thuộc phía Tây sông Thị Tính đến giáp sông Sài Gòn và được giới hạn bởi tuyến đường Vành đai 4 ở phía Nam.

Khu đô thị 6 chức năng là khu đô thị cảng – dịch vụ; vị trí thuộc phía Tây sông Thị Tính đến giáp sông Sài Gòn và được giới hạn bởi tuyến đường Vành đai 4 ở phía Bắc.

Đô thị Bến Cát có vị trí trung tâm nối liền TP.Thủ Dầu Một, TX.Tân Uyên và các huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng. Định hướng đô thị Bến Cát đến năm 2030 là đô thị công nghiệp – dịch vụ, đến năm 2040 là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp – dịch vụ - đầu mối giao thông; trong đó công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp sạch, có công nghệ cao.

Giai đoạn 2021-2025, thực hiện nâng cấp 2 xã An Điền, An Tây thành phường, làm cơ sở xây dựng thành phố Bến Cát; hoàn thành công tác nâng cấp đô thị Bến Cát đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025. Giai đoạn 2026-2030, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, xây dựng xã Phú An đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.