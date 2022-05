Thông tin bất ngờ về cơ sở xảy ra cháy ở Hà Nội vào rạng sáng

Ngày 1/5, thông tin chính thức từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 4 giờ 13 phút ngày 1/5, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại xưởng sản xuất gỗ dán Công ty TNHH Hải Nam tại thôn Yên Viên, xã Yên Viên (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Ngay khi tiếp nhận được thông tin ban đầu, nhận định có khả năng cháy lan sang nhà dân và các khu vực lân cận, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động điều động 11 xe chữa cháy của các đơn vị gồm: Công an huyện Gia Lâm, Công an các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên và Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực 1 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng hơn 80 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Vụ cháy đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày đã được dập tắt. Ảnh: CACC

Đồng thời, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 1 xe chỉ huy và 5 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để trực tiếp chỉ huy chữa cháy.

Ngay sau khi đến đám cháy, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã thành lập Ban chỉ huy chữa cháy, triệu tập chỉ huy các đơn vị tham gia chữa cháy, chỉ đạo việc trinh sát đám cháy, thống nhất kỹ, chiến thuật tổ chức chữa cháy.

Cơ sở xảy ra cháy có diện tích đất xây dựng khoảng 5.000m2, khu vực xảy cháy là xưởng sản xuất gỗ dán có diện tích khoảng 3000m2, quy mô 1 tầng, kết cấu khung thép, mái tôn.

Nhận định tình hình đám cháy diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh, Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khai thác nguồn nước xuong quanh cơ sở để tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực nhà xưởng và nhà dân lân cận, đồng thời chỉ đạo các lực lượng Công an xã, lực lượng dân phòng,… tổ chức đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy.

Theo cơ quan chức năng, cơ sở xảy ra hỏa hoạn là đơn vị có vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Ảnh: CACC

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến 5 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các đơn vị tiếp tục tổ chức dập tàn.

Kết quả công tác chữa cháy đã bảo vệ được trên 2200m2/ tổng số 3000m2 nhà xưởng của cơ sở xảy ra cháy, đồng thời không để cháy sang 2 nhà xưởng (thuộc Công ty CP viễn thông điện tử Vinacap, Công ty CP cáp quang Việt Nam) và các nhà dân lân cận.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích cháy khoảng 800m2 nhà xưởng. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, từ công tác quản lý của đơn vị địa bàn, cơ sở xảy ra cháy thuộc đối tượng công trình có vi phạm về phòng cháy chữa cháy (chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động), Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với khu vực kho, xưởng sản xuất xảy cháy thuộc Công ty TNHH Hải Nam từ ngày 23/7/2021 và ra quyết định đình chỉ hoạt động từ ngày 08/10/2021.

Qua công tác nắm tình hình, tính đến trước thời điểm xảy cháy, Công ty TNHH Hải Nam vẫn tiếp tục hoạt động sản xuất mặc dù đã có quyết định đình chỉ hoạt động của lực lượng chức năng.