Thông tin bất ngờ về đối tượng tấn công mạng Báo điện tử VOV bị khởi tố ở Bình Định

Ngày 28/11, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vương Quốc Thịnh (23 tuổi, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử theo Điều 287 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, khoảng tháng 6/2021, Thịnh đã 88 lần tấn công 23 website, trong đó có báo điện tử VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đối tượng Vương Quốc Thịnh. Ảnh: CA.

Lãnh đạo UBND xã Cát Hanh (huyện Phù Cát) – nơi đối tượng Vương Quốc Thịnh đang ở cho biết, thường ngày Thịnh không có việc làm ổn định, ở nhà thường xuyên ngồi trong phòng, dùng máy vi tính.

Theo xác minh, Vương Quốc Thịnh sau khi xem các buổi livestream của bà Phương Hằng thì gia nhập vào nhóm fan của bà này

Trước đó, ngày 14/6, Báo điện tử VOV thuộc Đài tiếng nói Việt Nam bị tấn công mạng, làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị tê liệt.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an các địa phương có liên quan để điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc, xác định đối tượng thực hiện.

Thịnh (áo trắng) làm việc với cơ quan an ninh điều tra. Ảnh: CA.

Tại tỉnh Bình Định, qua quá trình xác minh, bước đầu xác định: Từ tháng 6/2021, Vương Quốc Thịnh đã rất nhiều lần tham gia tấn công nhiều website, trong đó có báo điện tử VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, tham gia đánh sập một số website như: Trường ĐHQN, ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh, UBND TP.Đà Nẵng, còn website báo điện tử VOV Thịnh tấn công vào ngày 14/6 nhưng không thành công.

Tại cơ quan Công an, Thịnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và cho biết mục đích là để chứng tỏ năng lực cá nhân.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đang thụ lý để tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật.