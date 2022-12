Thông tin bất ngờ vụ nữ giáo viên trẻ "mất tích bí ẩn" trên đường trở lại trường giảng dạy

Thông tin mới nhất vụ nữ giáo viên trẻ "mất tích bí ẩn" trên đường trở lại trường giảng dạy từ Zing: Sáng 7/12, chị L.T.T.T. - chị gái ruột của L.T.T.C. (22 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, khuya 6/12, gia đình đã tìm thấy C. khi nữ giáo viên này đang đi trên một tuyến đường ở TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

"Từ định vị bằng sim điện thoại của C., gia đình phát hiện em đang ở TP.Đồng Hới nên lần theo và đón về trong đêm. Gia đình cũng thông báo cơ quan công an ngừng tìm kiếm”, chị T. thông tin.

Người thân chia sẻ thông tin tìm kiếm nữ giáo viên "mất tích bí ẩn" trước đó trên mạng xã hội. Nguồn: Zing

Theo người thân của cô giáo, lúc được tìm thấy, C. vẫn đi xe máy trên đường, sức khỏe bình thường. Nữ giáo viên cho biết bản thân mất phương hướng khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh nên không đến Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê) như lộ trình mà đi lạc vào Quảng Bình. Dọc đường đi, điện thoại C. bị hỏng nên mất liên lạc với gia đình.

Như Dân Việt đã đưa tin: Trước đó, người thân cô C. cho biết, khoảng 17h30 ngày 5/12, cô C. thông báo gia đình đã đến TP.Hà Tĩnh và đang di chuyển đến trường dạy học ở huyện Hương Khê. Sau đó, nữ giáo viên mất liên lạc.

Nhận thông tin từ gia đình C., các giáo viên tại Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) liên lạc với nữ giáo viên bằng số điện thoại và các nền tảng mạng xã hội khác nhưng không có kết quả.

“Tối 6/12, khi một giáo viên gọi vào số máy cô C. đã đổ chuông song không có người nhấc máy. Nữ giáo viên vào trường dạy học đầu tháng 10 vừa qua và ở lại nội trú trong trường, chỉ về quê khoảng vài lần”, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch nói và cho biết cô C. là người trầm lắng và từng hụt hẫng khi phải đi dạy xa nhà.

Được biết, trích xuất camera tại trạm thu phí cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam) cho thấy cô C. mặc áo ấm màu trắng, một mình chạy xe máy đi qua địa phận tỉnh Nghệ An vào Hà Tĩnh.