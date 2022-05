Thông tin chính thức vụ xuất hiện đám cháy lớn giữa đêm ở Hà Nội

Cụ thể, khoảng 0 giờ 39 phút ngày 25/5, Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu vực tập kết tấm pallet bằng gỗ ven đường Tố Hữu (gần nút giao Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh), phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy khu vực tập kết tấm pallet bằng gỗ ven đường Tố Hữu. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 5 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an quận Hà Đông, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố và Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương dập tắt đám cháy và vụ việc không gây thiệt hại về người. Ảnh: CACC

Vị trí xảy ra cháy tại khu vực tập kết tấm pallet bằng gỗ trên khu đất có diện tích khoảng 200m2. Ngay sau khi đến hiện trường đám cháy, lực lượng cảnh sát đã triển khai lực lượng sử dụng lăng chữa cháy từ các hướng khống chế đám cháy không cho đám cháy phát triển, cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đến khoảng 1 giờ 42 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, diện tích xảy cháy khoảng 100m2, đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản là các tấm pallet bằng gỗ, nhựa và một số vật dụng khác.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.