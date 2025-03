Thông tin mới nhất tuyển sinh Quân đội, Công an 2025: Thay đổi sau khi sáp nhập, bỏ cấp huyện

Tuyển sinh ngành Công an sau khi bỏ cấp huyện

Chia sẻ về tuyển sinh đại học năm 2025, Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết, năm 2025, các trường công an tuyển sinh theo ba phương thức: tuyển thẳng (với học sinh giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh trong đội tuyển thi olympic quốc tế), xét kết hợp điểm bài thi đánh giá, chứng chỉ ngoại ngữ và xét kết hợp điểm bài thi đánh giá, điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thiếu tá Đạt lưu ý do hiện nay chỉ còn công an cấp phường/xã và cấp tỉnh nên Bộ Công an đã có hướng dẫn để công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường công an. Thí sinh đăng ký nộp hồ sơ tại công an phường/xã trước 15/4 và hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng các yêu cầu sơ tuyển.

Thí sinh tham gia tư vấn tuyển sinh vào các trường đại học năm 2025. Ảnh: Tào Nga

"Các em sẽ đến trụ sở công an xã, phường (nơi đăng ký thường trú) để đăng ký. Cán bộ công an cấp xã sẽ hướng dẫn học sinh viết hồ sơ, khai lý lịch, kiểm tra các điều kiện để dự tuyển vào trường công an nhân dân.

Thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh từ ngày 1/3, ngành công an được tổ chức lại theo mô hình ba cấp: Bộ Công an, công an tỉnh và công an xã. 694 đơn vị công an cấp huyện và gần 6.000 đội trực thuộc chấm dứt hoạt động", Thiếu tá Đạt cho hay.

Về bài thi đánh giá của Bộ Công an năm nay, có một số điều chỉnh để phù hợp với học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018 (có 4 mã bài).

Chia sẻ thêm về những băn khoăn của thí sinh trước việc sáp nhập, bỏ cấp huyện có ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh, Thiếu tá Đạt khẳng định: "Bộ chưa có chủ trương thay đổi trong công tác tuyển sinh và hiện nay đã có chỉ tiêu từng trường, từng ngành".

Điểm mới so với năm ngoái là khối trường Công an xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với bài thi đánh giá thay vì điểm học bạ. Dự kiến, thí sinh có IELTS tương đương 5.5 trở lên có thể tham gia xét tuyển kết hợp. Năm ngoái, mức yêu cầu là IELTS 7.5 với nhóm xét tuyển sớm.

Cơ cấu đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Các em theo dõi quy chế tuyển sinh của Bộ và của các trường để có thông tin chính xác".

Tuyển sinh ngành Quân đội năm 2025: Thí sinh tiếp tục đăng ký học hệ dân sự

Trao đổi về tuyển sinh khối trường quân đội, Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, lưu ý các trường khối quân đội sẽ chỉ tuyển sinh nguyện vọng 1.

Thí sinh muốn ưu tiên dự tuyển vào trường khối quân đội thì phải để nguyện vọng vào trường quân đội ở nguyện vọng 1, các nguyện vọng khác sẽ chỉ dành xét tuyển vào khối dân sự.

"Năm 2025, các trường Quân đội dự kiến có 7 tổ hợp xét tuyển. Bên cạnh các tổ hợp truyền thống sẽ mở rộng thêm các tổ hợp xét tuyển mới để phù hợp với cả thí sinh học chương trình cũ 2006 và chương trình mới 2018. Nhưng sẽ ưu tiên các tổ hợp có môn tiếng Anh", Đại tá Đỗ Thành Tâm cho biết.

Ông cũng lưu ý các bạn thí sinh muốn đăng ký vào trường quân đội phải đăng ký sơ tuyển đạt yêu cầu.

Trước lo lắng của thí sinh khi nghe thông tin "giải thể" Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đại tá Đỗ Thành Tâm khẳng định: "Chính phủ có những chính sách sáp nhập để tối ưu hóa bộ máy, tuy nhiên, hiện tại chưa có chủ trương giải thể, dừng hoạt động Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Ngược lại, sau nhiều năm dừng tuyển sinh hệ dân sự, năm nay các trường được giao tuyển sinh hệ dân sự. Các em quan tâm, hoàn toàn yên tâm đăng ký vào học".