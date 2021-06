Thông tin mới nhất về kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT 2021 ở Đà Nẵng

Theo đó, lịch thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Đà Nẵng giống với lịch thi của cả nước. Ngày 6/7, thí sinh tập trung làm thủ tục. Các thí sinh làm bài thi trong 2 ngày 7 và 8/7 với 4 buổi thi tương ứng 4 bài thi Toán, Ngữ văn, KHTN hoặc KHXH và Ngoại ngữ. Hội đồng thi công bố kết quả thi vào ngày 26/7.

Toàn thành phố Đà Nẵng tổ chức 1 Hội đồng thi cho các thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng. Hội đồng thi tổ chức coi thi tại 31 Điểm thi với 12.716 thí sinh ĐKDT.

Đà Nẵng cũng đã quyết định tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập vào các ngày 15, 16 và 17/6.

Đà Nẵng lên phương án thi lớp 10, tốt nghiệp THPT sắp tới.

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn thành phố bảo đảm an toàn, trung thực, khách quan và có phương án dự phòng các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Đồng thời, Sở GD-ĐT phối hợp cơ quan truyền thông tuyên truyền, giải thích về mục đích, tính chất của kỳ thi, thông báo rộng rãi quy chế thi và tuyển sinh, đặc biệt là những điểm mới, các quy định sửa đổi, bổ sung trong quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, quy định tuyển sinh đến giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Bố trí điểm thi (nơi thí sinh đến dự thi) của Hội đồng thi hợp lý, bảo đảm tổ chức nghiêm túc, an toàn và tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi; tập huấn đầy đủ nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi và quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên… Có kế hoạch dự phòng để tổ chức kỳ thi trong tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp.

UBND thành phố cũng đề nghị Công an thành phố xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại ban đề thi/ban in sao đề thi, các điểm thi và nơi chấm thi, vận chuyển đề thi và bài thi an toàn tuyệt đối. Lưu ý bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường đến điểm thi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong kỳ thi…

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Giao thông vận tải có văn bản đề xuất UBND thành phố tạm dừng hoạt động ô tô kéo rơ mooc, xe tải ben trong thời gian giáo viên và học sinh đến các điểm thi… Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế phối hợp Sở GD-ĐT có kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên trong suốt thời gian tổ chức các kỳ thi...

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện cũng phối hợp và có kế hoạch hỗ trợ để kỳ thi diễn ra an toàn trong bối cảnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.