Thông tin mới nhất về tuyển sinh 2 ngành "hot" Công an và Quân đội năm 2023

Kỳ thi tuyển sinh Công an Nhân dân năm 2023

Ngày 8/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và triển khai công tác tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 sẽ tổ chức vào ngày 2-3/7. Trong đó, thí sinh đến làm thủ tục tại các học viện, trường Công an nhân dân vào Chủ nhật ngày 2/7; tổ chức thi vào thứ Hai, ngày 3/7.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2023, đại diện các đơn vị đào tạo thuộc khối CAND đề xuất lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm, chỉ đạo kỳ thi nói riêng, công tác tuyển sinh nói chung, trong đó có việc đổi mới quy trình tổ chức thi, nội dung thi, kinh phí tổ chức kỳ thi.

Tư vấn tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Quân sự (MTA). Ảnh: MTA

Thêm nữa, cần tăng cường tập huấn về công tác tuyển sinh, đặc biệt là các điểm mới; quán triệt công an các đơn vị, địa phương phổ biến quy định, quy trình tuyển sinh cho cán bộ làm tuyển sinh các cấp; tiếp tục đảm nhiệm khâu tổ chức ra đề thi, nhận đề thi cho kỳ thi đánh giá năng lực, phát huy kinh nghiệm từ kỳ thi năm 2022, đồng thời tiết kiệm chi phí tổ chức kỳ thi.

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo CAND cũng đề nghị Bộ Công an thông báo chỉ tiêu và hướng dẫn sớm về lịch tuyển sinh trong các năm học từ đầu năm để công an các đơn vị địa phương, các trường CAND triển khai thông báo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo cho biết, năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án về "Đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân". Nhóm các học viện, trường Công an nhân dân là một trong 5 đơn vị tiên phong tổ chức kỳ thi riêng để làm căn cứ tuyển sinh. Điều này thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyển sinh Công an nhân dân; tăng cường uy tín của các học viện, trường Công an nhân dân trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học. Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022 đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, đề ra, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, được dư luận xã hội và các đơn vị chức năng đánh giá cao.

Về kết cấu, bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy CAND năm 2022 của Bộ Công an gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm và phần tự luận. Thí sinh làm bài thi trong thời gian 180 phút (trong 1 buổi), trong đó phần trắc nghiệm 90 phút và phần tự luận 90 phút. Thí sinh được lựa chọn một trong 4 mã đề thi theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển:

CA1 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Toán);

CA2 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Ngữ Văn);

CA3 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Toán);

CA4 (Phần trắc nghiệm; Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Ngữ văn).

Tuyển sinh 2023 của các trường Quân đội

Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cũng vừa thông tin dự kiến về tuyển sinh năm 2023 với các trường quân đội. Theo đó, cơ bản các trường quân đội tuyển sinh năm 2023 vẫn giữ ổn định như năm 2022.

Các học viện, trường trong Quân đội chỉ xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự đối với những thí sinh: Đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng; tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng; các bài thi, môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường trong Quân đội mà thí sinh đăng ký.

Đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển hoặc nhóm trường thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (nguyện vọng 1) theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.

Việc này cần xác định ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển. Trường hợp trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành. Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội theo quy định của Bộ GDĐT.

Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào các học viện, trường trong Quân đội, sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài Quân đội theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT năm 2023.

Đối với các trường Quân đội, thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển, được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo nhóm trường như sau:

Nhóm 1: Gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

Nhóm 2: Gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Phòng không - Không quân (hệ Kỹ sư hàng không).

Thời gian, phương pháp điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT và Bộ Quốc phòng ban hành năm 2023.

Về điểm chuẩn, thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội. Xác định điểm chuẩn riêng: theo đối tượng Nam - Nữ (nếu trường có tuyển thí sinh nữ); theo thí sinh có nơi thường trú đã được đăng ký đúng quy định ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và ở khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào) hoặc theo từng Quân khu. Thí sinh là quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo nơi đăng ký thường trú.

Đối với các học viện, trường có xét tuyển đồng thời Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (tổ hợp A00) và Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, tiếng Anh (tổ hợp A01), thực hiện một điểm chuẩn chung cho tổ hợp A00 và tổ hợp A01.

Thí sinh được tính điểm chuẩn theo nơi đăng ký thường trú phía Nam phải có đủ các điều kiện sau: Đăng ký thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào. Thời gian đăng ký thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào (tính đến tháng 9 năm dự tuyển) phải đủ 3 năm liên tục trở lên. Phải học tập năm lớp 12 và dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các tỉnh phía Nam.