Thông tin mới về vụ cháy lớn tại Nam Sách, Hải Dương

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Hồ Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND huyện Nam Sách cho biết, đám cháy tại Công ty TNHH Hồng Ngọc trên địa bàn huyện đã được các lực lượng chức năng khống chế. Tuy nhiên, do đây là kho chứa phế liệu với diện tích khá lớn (khoảng 2.000m2) gồm chủ yếu là vải vụn, giấy vụn nên để dập tắt hẳn thì cần có thêm thời gian.

Lửa cháy dữ dội tại Công ty TNHH Hồng Ngọc, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đài PTTH Nam Sách



"Về việc đám cháy bị lan sang nhà dân bên cạnh Công ty TNHH Hồng Ngọc, nhờ sự can thiệp kịp thời của các lực lượng chức năng nên không ảnh hưởng đến tài sản", ông Lâm thông tin.

Được biết, đây là lần thứ 2 xảy ra cháy lớn tại Công ty TNHH Hồng Ngọc.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, khoảng 16 giờ chiều 4/4, cháy lớn dữ dội xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Ngọc, khu Nhân Đào, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Đám cháy lớn, những cuộn khói đen kịt ngùn ngụt bốc lên dữ dội. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an huyện Nam Sách cùng với lực lượng PCCC Cụm công nghiệp An Đồng đã có mặt để tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do diện tích khá rộng lại kết hợp với gió to, thời tiết hanh khô nên việc khống chế đám cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Tại thời điểm cháy lớn, ngọn lửa lan sang cả nhà của một số hộ dân lân cận.

Xe cứu hỏa và các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy. Ảnh: Đài PTTH Nam Sách

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.



Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường để tiếp tục dập tắt đám cháy.

Được biết, Công ty TNHH Hồng Ngọc là đơn vị chuyên thu gom, xử lý rác thải công nghiệp.