Theo thông tin từ lãnh đạo UBND thị trấn Nam Sách, khoảng 16 giờ chiều nay (4/4) đã xảy ra vụ hoả hoạn lớn tại Công ty TNHH Hồng Ngọc, địa chỉ khu Nhân Đào, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương.

Lửa cháy dữ ội tại khu vực Công ty TNHH Hồng Ngọc. Ảnh: Đài PTTH Nam Sách

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để chữa cháy. Ảnh: ĐPTTH Nam Sách

Theo lãnh đạo thị trấn Nam Sách, đám cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng diện tích rất rộng lại kết hợp với gió to nên rất khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc chữa cháy. Đám cháy vẫn đang lan sang một số nhà dân gần đó và các lực lượng chức năng đang tập trung nhân lực và thiết bị để chữa cháy.

Lực lượng chức năng đang tập trung chữa cháy. Ảnh: Đài PTTH Nam Sách

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện Nam Sách cùng lực lượng PCCC Cụm Công nghiệp An Đồng đã có mặt để tham gia chữa cháy. Tuy nhiên do diện tích cháy lớn kết hợp với thời tiết có gió to nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng và Chính quyền địa phương hiện đang tập trung chữa cháy và đảm bảo tình hình an ninh trong khu vực.