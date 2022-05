Thông tin mới vụ cháu bé 3 tuổi bị mẹ khai tử khi còn sống ở Đắk Lắk

Ngày 24/5, ông Phạm Đình Trung - Chủ tịch UBND phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cháu N.H.L. (SN 2019 - bị mẹ khai tử khi còn sống) đã được gia đình tìm thấy.

Cháu N.H.L. - bị mẹ khai tử khi còn sống - đã được tìm thấy. Ảnh: PV

Theo ông Trung, ngay trong ngày, phường sẽ tiến hành các thủ tục để hủy giấy khai tử cho cháu bé. Cùng với đó, phường sẽ lập hồ sơ để xử lý người mẹ vì đã có hành vi "làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đang sống".

Cũng theo ông Dũng, sau khi hoàn tất các công việc trên, phường sẽ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến việc cấp giấy khai tử cho cháu N.H.L.

Anh Nguyễn Thế Dũng, bố cháu N.H.L, trình bày sự việc với PV. Ảnh: PV

Ông Trung cho biết thêm, chị T.T.N.P. (SN 1990 - mẹ cháu L.) có hộ khẩu thường trú tại phường Tân An nhưng tạm trú tại phường Tân Lợi (TP.Buôn Ma Thuột). Sau khi xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Thế Dũng (SN 1981, cha cháu L.) làm đơn trình báo lên Công an phường Tân Lợi.

Đến ngày 20/5, phường Tân Lợi mới có văn bản thông báo qua phường Tân An. Sau khi nhận văn bản, lãnh đạo UBND phường Tân An đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với Công an phường Tân Lợi để giải quyết.

"2 ngày sau đó, chị P. không hợp tác, trốn tránh. Đến ngày 23/5, tôi đã gọi điện động viên và chị P. đã nhận thấy sai phạm nên ra Công an phường Tân Lợi làm việc và khai báo chỗ gửi cháu L." - ông Trung nói.

Người nhà của bố cháu bé tới UBND phường Tân An đề nghị tìm cháu bé. Ảnh: PV

Anh Nguyễn Thế Dũng (trú huyện Cư Kuin,Đắk Lắk) - cha cháu N.H.L. cho biết, tối 23/5, gia đình đã tìm thấy cháu bé. Theo anh Dũng, lúc tìm thấy, cháu N.H.L. có phần chậm chạp hơn trước nhưng sức khỏe ổn định.

Cháu bé được tìm thấy ở tại nhà một người lạ tại tỉnh Đắk Nông. Làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ trông giữ cháu bé cho biết, chị T.T.N.P. đã đưa cháu bé xuống gửi và cam kết không có chuyện mua bán.

Như Dân Việt đã phản ánh, ngày 11/5, chị T.T.NP. đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L.

Người mẹ này khai con mình tử vong tại nhà vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5 do bệnh viêm phổi. Dù cháu đang còn sống nhưng UBND phường Tân An vẫn cấp giấy khai tử cho cháu L.

Chiều 23/5, sau khi hàng chục người nhà của bố cháu bé tới gây áp lực, lực lượng công an đã dẫn đi tỉnh Đắk Nông và đưa cháu L. về.

Sau khi đưa cháu bé về, tại Công an phường Tân An, 2 bên đã thỏa thuận giao cho N.H.L. cho anh Dũng chăm sóc.