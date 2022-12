Thông tin mới vụ chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử

Ngày 11/12, thông tin từ Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, các bác sĩ tại đây vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị cho 2 bệnh nhân trong vụ chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo các bác sĩ, chị N.T.H. đã trải qua các ca phẫu thuật nên tình hình sức khỏe hiện ổn định hơn thời điểm được đưa vào cấp cứu. Riêng anh H.V.Đ., chồng chị H., sức khỏe vẫn đang rất nguy kịch. Hiện các bác sĩ đang cố gắng điều trị cho cả hai.

Còn về nguyên nhân dẫn tới vụ việc nghiêm trọng trên, trao đổi với Dân Việt, công an địa phương cho biết do cả hai vợ chồng đều đang nguy kịch nên công an chưa thể lấy lời khai. Vì vậy, chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên. Khi một trong hai có thể nói chuyện, công an sẽ tiến hành lấy lời khai và thông tin đến báo chí sau.

Chị H. bị chồng đâm gục. Ảnh: Tuệ Mẫn

Được biết, anh Đ. sống bằng nghề đi biển, còn chị H. ở nhà chăm con cái, lo cho gia đình. Cả hai đều là người địa phương và thường trú tại địa phương.

Trong khi đó, chị N.T.M., hàng xóm của chị H., anh Đ. cho biết, trước giờ hai vợ chồng sống hoà thuận, ít thấy lớn tiếng qua lại với nhau. Ngày xảy ra sự việc, mọi người cũng không biết hai vợ chồng trước đó xảy ra chuyện gì. Chỉ đến khi thấy chị H. người bê bết máu vừa chạy vừa hét lớn rồi nằm gục trên vỉa hè, mọi người mới kéo lại xem.

"Lúc chúng tôi chạy lại chị H. đã gục xuống đất, còn anh Đ. bỏ vào nhà. Chúng tôi kêu người đưa chị H. đi cấp cứu và vào nhà thì thấy anh Đ. cũng đã treo cổ tự tử nên công an đến cũng đưa anh Đ. đi cấp cứu", chị M. cho hay.

Phía trước ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Như tin đã đưa, trước đó vào sáng 9/12, vợ chồng anh Đ., chị H. đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, anh Đ. đã dùng dao đâm 1 nhát vào tay trái và 2 nhát vào lưng của chị H. Hậu quả khiến chị H. nằm gục dưới nền đất. Sau đó, anh Đ. cũng vào nhà treo cổ tự tử.

Phát hiện vụ việc người dân xung quanh đã có mặt đưa chị H. và anh Đ. đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa, chị H. được phẫu thuật cấp cứu, khâu các vết thương bị đâm thấu ngực, thủng phổi. Anh Đ. được cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tổn thương não do thiếu ôxy não.