Sáng 22/10, đại diện Công an phường An Khánh, TP.Thủ Đức xác nhận, địa điểm trong clip quảng cáo của hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ – Quốc Nghiệp được thực hiện tại địa bàn phường. Đồng thời, đại diện đơn vị này cũng cho biết, đã cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra và CSGT làm việc.

Hình ảnh Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chạy xe máy điện chồng đầu lên nhau ở tuyến đường gần chung cư Thuận Việt, phường An Khánh, TP.Thủ Đức. Ảnh: Cắt clip

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Công an TP.Thủ Đức cho hay, đơn vị đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chạy xe làm xiếc chồng đầu trên địa bàn, đồng thời đã báo lên Công an TP.HCM tiếp tục xác minh sự việc.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip hậu trường cho thấy, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa xiếc chồng đầu đều có sự giám hộ, bảo hộ kỹ lưỡng của các thành viên đoàn làm phim. Ảnh: Cắt clip

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, mạng xã hội đang tranh cãi dữ dội khi hãng xe máy điện Dat Bike tung video quảng cáo dòng sản phẩm mới Quantum, với sự góp mặt của hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Theo video này, hai nhân vật chính là Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thực hiện màn trình diễn xiếc chồng đầu khi đang điều khiển xe. Đồng thời, đoạn clip còn đính thêm dòng chữ là "được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp, trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào".

Đoạn clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận chia sẻ. Hầu hết mọi người đều cho rằng hành động trên của nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là hết sức nguy hiểm. Thậm chí nhiều người lên án hành vi của hai nghệ sĩ này. Ngay sau đó, Công an TP.Thủ Đức đã vào cuộc điều tra và bước đầu xác định vị trí nơi hai nghệ sĩ này biểu diễn.

Đồng thời, công an đã đến khu vực tuyến đường gần chung cư Thuận Việt, phường An Khánh để xác minh. Theo Công an TP.Thủ Đức, Công an đã làm việc với các bảo vệ ở khu vực này và bước đầu xác định sự việc diễn ra cách đây chừng vài tháng.

Liên quan đến vụ việc trên, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thêm một đoạn clip hậu trường cho thấy, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa xiếc chồng đầu đều có sự giám hộ, bảo hộ kỹ lưỡng của các thành viên đoàn làm phim. Trong clip hậu trường cho thấy, nghệ sĩ chồng đầu từ trên xuống được buộc dây an toàn vào người và di chuyển cũng cực kỳ chậm. Tuy nhiên, khi clip này được đăng tải đã cắt bỏ bớt các phần như dây bảo hộ, người giám sát…