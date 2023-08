Chiều 16/8, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức buổi thông báo kết quả phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC).

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng. Ảnh: Đ.X

Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng, một trong những kết quả nổi bật trong công tác PCTNTC thời gian qua là công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

Công tác giám định, định giá tài sản; phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực và những khâu yếu trước đây được tập trung chỉ đạo, tạo bước chuyển biến tích cực.

Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được gần 2.100 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã thu hồi được trên 53.000 tỷ đồng (tăng gấp 2,5 lần so với cả nhiệm kỳ Đại hội XII); trong đó đã thu hồi được nhiều tài sản tẩu tán ra nước ngoài.

Điển hình như đã thu hồi gần 2,7 triệu USD và 127.000 đô la Singapore của Phan Sào Nam ở nước ngoài.

Ban Chỉ đạo đã thành lập 8 đoàn kiểm tra về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản.

Qua kiểm tra đã chấn chỉnh, khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này...

Phan Sào Nam tại tòa sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng. Ảnh: Đ.X

Công tác PCTNTC trong các cơ quan chức năng PCTNTC và ở địa phương, cơ sở được chỉ đạo đẩy mạnh, bước đầu khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương đã khởi tố 419 vụ án/1.324 bị can về tội tham nhũng (tăng 252 vụ án/989 bị can so với cùng kỳ năm 2022); nhiều địa phương đã khởi tố cả cán bộ nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, đã phát hiện, xử lý trên 120 trường hợp cán bộ, đảng viên trong các cơ quan này có sai phạm do tham nhũng, tiêu cực, trong đó xử lý hình sự hơn 60 trường hợp.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã xử lý kỷ luật hơn 590 cán bộ trong các cơ quan chức năng PCTNTC, trong đó có hơn 200 trường hợp bị xử lý hình sự.

Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online, là "nhân vật số 2" trong vụ án đánh bạc quy mô lớn qua game bài Rikvip/Tip.club. Theo bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội năm 2019, Phan Sào Nam bị tuyên phạt 5 năm tù về các tội "tổ chức đánh bạc" và "rửa tiền'', buộc nộp lại số tiền hơn 929 tỉ đồng; tịch thu, sung công quỹ số tiền hơn 548 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền là 1.475 tỉ đồng. Sau đó, Phan Sào Nam đã khắc phục 1.284 tỉ đồng. Trong thời gian chấp hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh bất ngờ chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam 2 lần. Phạm nhân Phan Sào Nam ra tù ngày 6/2/2021. Sau đó, tháng 2/2022, Phan Sào Nam đã tự nguyện đến Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) trình diện và được chuyển đến trại giam để chấp hành nốt hơn 20 tháng tù còn lại. Cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa vụ việc xử lý cán bộ, đảng viên tiêu cực trong việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù với Phan Sào Nam vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Liên quan việc giảm chấp hành hình phạt tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam có đến 9 tập thể và 29 cá nhân bị xác định sai phạm, tiêu cực bị xử lý và yêu cầu xử lý trách nhiệm.