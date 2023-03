Ngày 2 và 8/2, Báo điện tử Dân Việt có bài: "Cách xếp loại tập thể, viên chức "kỳ cục" của Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời (Cà Mau)", và "Vụ xếp loại tập thể, viên chức của Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời (Cà Mau): UBND huyện đã điều chỉnh lại văn bản", phản ánh việc bà Đinh Thị Thực – Hiệu trưởng Trường mầm non Lợi An, xã Lợi An gửi đơn khiếu nại (lần 2) gửi đến ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, khiếu nại về "Việc đánh giá kết quả viên chức năm học 2021 – 2022, của Trưởng Phòng GDĐT huyện đối với tập thể trường và cá nhân Hiệu trưởng".

Và việc UBND huyện Trần Văn Thời phải điều chỉnh lại việc "gạt tên" bà Thực ra khỏi danh sách đề nghị khen thưởng sau khi Trường mầm non Lợi An được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Trường mầm non Lợi An được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2021, nhưng tập thể trường không được xếp loại Lao động tiên tiến. Ảnh: An An

Liên quan đến vụ việc, Thanh tra huyện Trần Văn Thời vừa có báo cáo số 17/BC-TT "Về việc xử lý đơn khiếu nại (lần 2) của bà Thực".

Theo đó, trong đơn khiếu nại, bà Thực yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 05/QĐ-PGDĐT ngày 17/1/2023 của Trưởng Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời; đồng thời xem xét đánh giá, xếp loại lại viên chức năm học 2021 -2022 đối với cá nhân bà.

Nội dung báo cáo của Thanh tra huyện Trần Văn Thời nêu rõ: Qua xem xét nội dung khiếu nại và đối chiếu với quy định của pháp luật, theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì việc Phòng GDĐT huyện giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Thực khiếu nại đối với công văn số 612/PGDĐT ngày 30/8/2022 về việc thông báo kết quả xét duyệt khen thưởng năm học 2021 – 2022, và đánh giá xếp loại viên chức lãnh đạo quản lý là chưa đúng…

Thanh tra huyện Trần Văn Thời khẳng định, thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với bà Thực – Hiệu trưởng Trường mầm non Lợi An là Chủ tịch UBND huyện giải quyết theo khoản 1, Điều 18 Luật khiếu nại năm 2011.

Do đó, Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời chỉ đạo Phòng GDĐT thu hồi Quyết định số 05/QĐ-PGDĐT ngày 17/1/2023 của Trưởng Phòng GDĐT về việc giải quyết khiếu nại của bà Thực (lần đầu), do quyết định này chưa đảm bảo với quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của Phòng GDĐT là chưa đúng thẩm quyền theo quy định của Luật khiếu nại năm 2011; kiến nghị chỉ đạo Phòng GDĐT hướng dẫn cho bà Thực kiến nghị đến UBND huyện, và tham mưu cho UBND huyện trả lời cho bà Thực được biết.

Như Dân Việt đã thông tin: Trường mầm non Lợi An được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2021, nhưng cũng trong năm này tập thể trường chỉ được Phòng GDĐT xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; từ đó xếp loại đối với cá nhân bà Thực là không đạt lao động tiên tiến, lý do xếp loại viên chức cá nhân không cao hơn tập thể.

Không đồng tình với kết quả xếp loại này, bà Thực gửi đơn khiếu nại đến Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời yêu cầu xem xét lại. Đến ngày 17/1/2023, bà nhận được Quyết Định số 05/QĐ - PGDĐT do ông Phạm Việc Bắc – Phó Trưởng Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời ký bác đơn khiếu nại của bà; đồng thời giữ nguyên quyết định tại công văn số 612 trước đó.

Điều đáng nói là Quyết định số 6531/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của UBND huyện Trần Văn Thời khẳng định, trường đạt chuẩn thì tập thể phải lao động tiên tiến.

"Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời đánh giá kết quả viên chức năm học 2021 – 2022 cho rằng tập thể không đạt lao động tiên tiến là trái ngược lại với nội dung Quyết định số 6531/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của UBND huyện", bà Thực nói.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.