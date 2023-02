Ngày 2/2, Báo điện tử Dân Việt có bài: "Cách xếp loại tập thể, viên chức "kỳ cục" của Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời (Cà Mau)", phản ánh việc bà Đinh Thị Thực – Hiệu trưởng Trường mầm non Lợi An, xã Lợi An gửi đơn khiếu nại (lần 2) gửi đến ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, khiếu nại về "Việc đánh giá kết quả viên chức năm học 2021 – 2022, của Trưởng Phòng GDĐT huyện đối với tập thể trường và cá nhân Hiệu trưởng".

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 9/12/2022, UBND huyện có Quyết định số 6531/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Thực, trong đó xác định việc bà Thực khiếu nại là đúng.

Đồng thời điều chỉnh lại việc "gạt tên" nữ hiệu trưởng ra khỏi danh sách đề nghị khen thưởng sau khi Trường mầm non Lợi An được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Không đề xuất khen thưởng vì nghe thông tin dư luận?!

Theo hồ sơ, ngày 29/8/2022, UBND huyện Trần Văn Thời có công văn số 3614/UBND-TP về việc trả lời đơn yêu cầu của bà Đinh Thị Thực.

Trường mầm non Lợi An - nơi bà Thực làm hiệu trưởng được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2021. Ảnh: Hoàng Hạnh

Theo đó, vào ngày 24/2/2022, bà Thực có đơn yêu cầu xem xét lại việc khen thưởng trong phong trào xây dựng Trường mầm non Lợi An đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Qua xem xét, xác minh nội dung đơn và ý kiến đề xuất của Trưởng Phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện đã bác đơn của bà Thực.

Trước đó, ngày 21/12/2021, Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời có tờ trình số 1849/TTr-PGD&ĐT về việc đề nghị khen thưởng cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong việc xây dựng Trường mầm non Lợi An đạt chuẩn quốc gia loại 1, trong đó có bà Thực.

Tuy nhiên, sau đó Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện – HĐTĐKT) đã tham mưu UBND huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân.

Riêng đối với trường hợp bà Thực, HĐTĐKT huyện Trần Văn Thời cho rằng chưa đủ điều kiện để trình khen thưởng, với lý do là trong thời gian đề nghị khen thưởng bà Thực có dư luận gây mất đoàn kết nội bộ và Đảng viên tố cáo, đang được xác minh làm rõ.

Việc "gạt tên" bà Thực ra khỏi danh sách đề nghị khen thưởng được HĐTĐKT huyện Trần Văn Thời căn cứ vào khoản 5, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định: "Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ".

Điều chỉnh lại… vì chưa đúng quy định

Không đồng tình với công văn số 3614/UBND-TP ngày 29/8/2022 của UBND huyện Trần Văn Thời về việc bác đơn của mình, bà Thực tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện.

Đến ngày 9/12/2022, UBND huyện Trần Văn Thời có Quyết định số 6531/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Thực. Quyết định này kết luận, việc bà Thực khiếu nại đối với công văn 3614/UBND-VP ngày 29/8/2022 về việc trả lời đơn yêu cầu của bà là đúng.

Quyết định số 6531 ngày 9/12/2022 của UBND huyện Trần Văn Thời đã điều chỉnh lại công văn trả lời về việc loại bà Thực ra khỏi danh sách đề nghị khen thưởng trước đó. Ảnh: Hoàng Hạnh

Theo đó, việc Thường trực HĐTĐKT huyện (Phòng Nội vụ - PV) tham mưu cho UBND huyện ban hành công văn số 3614/UBND – VP ngày 29/8/2022 về việc trả lời đơn yêu cầu của bà Thực là chưa đảm bảo theo quy định.

Kết luận cũng nêu rõ, qua làm việc với các tổ chức, cá nhân đại diện cho Đảng ủy, UBND xã Lợi An và Phòng GDĐT huyện cho thấy, từ khi bà Thực làm hiệu trưởng tại Trường mầm non Lợi An đến thời gian xét khen thưởng là có dư luận về đoàn kết nội bộ, nhưng các cơ quan quản lý về Đảng viên, viên chức đều không có cơ sở chứng minh về việc dư luận nói bà Thực gây mất đoàn kết nội bộ; ngoài ra, bà Thực được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá xếp loại Đảng viên và viên chức cuối năm ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Quyết định số 6531/QĐ-UBND chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Thực; đồng thời điều chỉnh nội dung công văn số 3614 của UBND huyện này về việc trả lời đơn yêu cầu của bà Thực trước đó bằng việc, bỏ nội dung căn cứ vào khoản 5, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quyết định cũng giao HĐTĐKT huyện nghiên cứu các quy định hiện hành về khen thưởng, đề xuất UBND huyện báo cáo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Trong khi đó bà Thực cho biết, từ khi bà bị loại khỏi danh sách đề nghị khen thưởng đến nay, bà vẫn chưa nhận được bất kỳ bằng khen hay giấy khen nào của các cấp có thẩm quyền sau khi trường bà lãnh đạo đạt chuẩn quốc gia.

Được biết, sau khi bài viết: "Cách xếp loại tập thể, viên chức "kỳ cục" của Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời (Cà Mau)" được đăng tải trong ngày 6/2, Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời đã mời bà Thực đến làm việc để xác minh lại thông tin báo chí.

Tại buổi làm việc, bà Thực cho biết nội dung cung cấp thông tin cho báo chí là liên quan đến quyền lợi của bà; đồng thời khẳng định nội dung Báo điện tử Dân Việt đăng tải là đúng với nội dung phản ánh của bà.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.