Thu hơn 8.000 bộ bài có gắn chip điện tử và các dụng cụ, thiết bị để chơi bạc bịp

Ngày 16/12, lực lượng cảnh sát kinh tế và ma túy Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, kiểm tra 2 phòng trọ tại phường An Thạnh do ông Nguyễn Ngọc Hùng (30 tuổi, ngụ ở Trảng Bom, Đồng Nai) thuê để ở.

Công an Bình Dương thu giữ 8.300 bộ bài trong nhà trọ có gắn chip điện tử. Ảnh: Thanh Kiều.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây có khoảng 8.300 bộ bài có gắn chip điện tử, 20 bộ trò chơi bầu cua.

Các dụng cụ dùng để gian lận cờ bạc cũng được thấy tại đây như ví da dùng để đổi bài, bộ dụng cụ (bật lửa, điện thoại) dùng để xem trộm bài và 60 bộ kính áp tròng để nhìn trộm bài.

Làm việc với cảnh sát, Hùng cho biết đã mua số hàng hóa trên qua mạng xã hội với mục đích về bán lại kiếm lời.

Hùng không trình được chứng nhận kinh doanh cũng như hóa đơn chứng từ số hàng trên.