Bí quyết từ chọn giống tốt, đầu tư công nghệ

Sau khi tìm hiểu một số mô hình nuôi chim bồ câu Pháp thành công ở các tỉnh thành miền Bắc, năm 2017, anh Nguyễn Văn Thành - Giám đốc HTX chăn nuôi và sản xuất Quốc Anh (HTX Quốc Anh) bắt tay vào nuôi chim bồ câu Pháp. Lần đầu tiên khởi nghiệp, HTX Quốc Anh nuôi nhốt khoảng 2.000 cặp chim giống.

Nhờ sự tỉ mỉ quan sát, ghi chép thông tin về mọi thay đổi, thói quen của loài chim này, anh Thành nhanh chóng khắc phục những khó khăn ban đầu trong quá trình nuôi chim bồ câu Pháp.

Chỉ khoảng một năm sau, HTX Quốc Anh quyết định mở rộng quy mô nuôi chim bồ câu, gồm trại chuyên sinh sản và khu chuồng nuôi chim thương phẩm để cung cấp cho thị trường và bà con có nhu cầu con giống.

Anh Nguyễn Văn Thành - Giám đốc HTX Quốc Anh nuôi 13.000 cặp chim bồ câu Pháp trong trang trại rộng 50.000m2, doanh thu hơn 10 tỷ đồng/năm. Ảnh: H.N

Để mô hình liên kết nuôi chim bồ câu Pháp nhân rộng hiệu quả, HTX Quốc Anh kiến nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi mô hình, giúp HTX kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; quan tâm tạo điều kiện về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp HTX nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên.

Theo anh Thành, chim bồ câu Pháp dễ nuôi, ít bệnh tật, có sức đề kháng cao, dễ chăm sóc, đặc biệt là trong nhiều năm trở lại đây giá thương phẩm của chim bồ câu Pháp luôn giữ ổn định. Trên diện tích 50.000m2, HTX Quốc Anh đã đầu tư xây dựng những dãy chuồng kiên cố và được bố trí khoa học.

"Xác định chăn nuôi chim bồ câu Pháp phải đầu tư, ứng dụng những tiến bộ khoa học nhằm nâng cao năng suất và giảm giá thành sản phẩm, có như vậy mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, HTX đã mạnh dạn đầu tư số vốn lớn để lựa chọn được con giống tốt nhất và thiết kế cơ sở vật chất chuồng trại nuôi đồng bộ.

Cụ thể, trong mỗi dãy chuồng nuôi chim bồ câu Pháp đều được lắp đặt hệ thống quạt gió để đảm bảo không khí được thông thoáng, hệ thống camera giám sát. Các lồng nuôi chim bồ câu, máng ăn cho chim, máng uống tự động được đầu tư đồng bộ. Bên cạnh đó, HTX đầu tư hệ thống máy ấp trứng chim bồ câu nhằm nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi.

Để công việc chăn nuôi chim bồ câu Pháp đảm bảo khoa học, trên mỗi ô nuôi HTX đều treo sổ theo dõi nhật trình của từng đôi, trên đó được ghi chép quá trình nuôi, ngày đẻ, chế độ cho ăn", anh Thành nói về việc ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào chăn nuôi chim bồ câu Pháp mang hiệu quả cao.

Mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của HTX Quốc Anh trở thành địa chỉ tin cậy, đông đảo bà con trong và ngoài tỉnh Phú Thọ đến học hỏi và mua chim giống, chim thương phẩm. Ảnh: H.N

Để hiểu được tập tính của loài chim bồ câu Pháp, anh Thành cũng dành nhiều thời gian để theo dõi, quan sát, ghi chép thông tin về mọi thay đổi, thói quen của loài chim này. Đồng thời, còn tìm kiếm thông tin về loài chim qua sách, báo, mạng Internet và trực tiếp đi thăm quan, học hỏi kinh nghiệm của những người nuôi, trang trại khác, từ đó rút ra những kinh nghiệm quý báu cho bản thân.

Đặc biệt, HTX Quốc Anh còn đầu tư trang bị máy móc hiện đại, nhân công kỹ thuật để tổ chức sản xuất lồng nuôi nhốt công nghiệp chuyên nghiệp với các kích cỡ khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Nghiên cứu, chế ra thức ăn chăn nuôi sử dụng nguyên liệu giàu dinh dưỡng, không có kháng sinh, đảm bảo vật nuôi sinh trưởng tốt, có chất lượng thịt thương phẩm chắc, sạch, thơm ngon.

Thu tiền tỷ nhờ nuôi chim theo hướng hàng hóa

Mô hình chăn nuôi chim bồ câu theo hướng hàng hóa chuyên nghiệp này, giúp HTX Quốc Anh giảm chi phí đầu tư, kiểm soát được chất lượng đàn nuôi; vừa tăng thêm doanh thu từ kinh doanh chuồng nuôi công nghiệp...

Đến nay, HTX Quốc Anh trở thành địa chỉ tin cậy, đông đảo bà con trong và ngoài tỉnh Phú Thọ đến học hỏi và mua chim giống, chim thương phẩm.

Hiện quy mô đàn nuôi của HTX hơn 13.000 đôi chim bồ câu Pháp. Trong đó hơn 11.000 đôi chim sinh sản, HTX Quốc Anh vừa bán chim giống vừa nuôi bán chim thương phẩm. Chim bồ câu thịt được bán với giá khoảng 150.000 đồng/đôi và giá chim bồ câu giống hơn 200.000/đôi.

Đối với chim bồ câu giống, tùy vào mùa vụ cũng như nhu cầu thị trường, những đôi chim giống được HTX Quốc Anh lựa chọn cẩn thận từ những đôi bố mẹ trên một tuổi để đảm bảo chất lượng giống tốt nhất.

Đối với chim bồ câu thương phẩm, HTX Quốc Anh nuôi đảm bảo quy trình kỹ thuật theo tiêu chuẩn an toàn sinh học với trọng lượng, lịch trình cụ thể; tuân thủ nghiêm ngặt an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy, sản phẩm chim bồ câu Pháp của HTX Quốc Anh dần khẳng định được thương hiệu, vị thế, chỗ đứng trên thị trường. Trong đó, thị trường tiêu thụ lớn nhất là các siêu thị trên địa bàn Phú Thọ, TP.Hà Nội, Lào Cai, Vĩnh Phúc, TP.Hồ Chí Minh…

Từ việc nuôi chim bồ câu Pháp, mỗi năm đã mang lại doanh thu khoảng 10 tỷ đồng, trừ chi phí giúp HTX Quốc Anh đút túi lợi nhuận từ 2-3 tỷ đồng/năm. Trang trại nuôi chim bồ câu Pháp của HTX Quốc Anh đang tạo công ăn việc làm ổn định cho 30 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Anh Nguyễn Văn Thành - Giám đốc HTX Quốc Anh nhấn mạnh, HTX hướng tới quy mô nuôi tổng đàn 15.000 cặp chim bồ câu Pháp trong thời gian tới. Do vậy, HTX đẩy mạnh mở rộng chuỗi liên kết chăn nuôi theo hướng hàng hóa với người dân và các HTX, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động bà con nông dân liên kết chăn nuôi đảm bảo đúng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. HTX hỗ trợ con giống, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi chim bồ câu Pháp để khuyến khích, tạo động lực cho bà con tích cực tham gia mô hình hiệu quả.

"Chăn nuôi theo quy trình chuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm; từng bước xây dựng số hóa đàn chim nuôi, minh bạch trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Xây dựng cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phấn đấu gắn sao OCOP cho sản phẩm chim bồ câu Pháp chính là chìa khóa giúp HTX Quốc Anh phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa bền vng; đóng góp tích cực giải quyết việc làm tại cho người lao động địa phương và xây dựng nông thôn mới trong vùng"- anh Thành nói.

Cũng theo anh Thành, việc liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất tại HTX còn gặp khó khăn bởi người sản xuất, thành viên trong HTX chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của liên kết chuỗi giá trị; nội lực của các thành viên liên kết còn yếu, và thiếu vốn để chăn nuôi tập trung chuyên nghiệp.