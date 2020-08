Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhuộm tóc bạch kim vì… chân dài Ukraine?

Cách đây 5 ngày, thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ trình làng mái tóc lạ lẫm. Màu tóc ban đầu của thủ thành thuộc biên chế CLB TP.HCM là xanh khói trẻ trung. Tuy nhiên, do thường xuyên phải tập luyện dưới nắng và mồ hôi ra nhiều, mái tóc của anh chuyển dần sang màu vàng bạch kim. Nhiều người cho rằng, với màu tóc này, anh trông già đi nhiều so với độ tuổi thật của mình.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tự tin sánh vai bên cạnh Dianka Zakhidova.

Sau khi nhận được phản ứng trái chiều từ người hâm mộ, thủ thành sinh năm 1997 tiết lộ lý do quyết định chia tay màu tóc đen. "Thú thật với mọi người, một trong những lý do khiến mình quyết định chọn nhuộm màu sáng là do mình biết trước mỗi lần vào mùa hè, thời tiết nắng mưa thất thường như thế này thì đầu mình bị gàu không cách nào trị được, trông rất xấu và mất tự tin khi đi sự kiện hoặc gặp gỡ mọi người" - Bùi Tiến Dũng viết trên trang cá nhân.

Bản thân Bùi Tiến Dũng thường xuất hiện cùng bạn gái người Ukraine - Dianka Zakhidova trong một vài sự kiện gần đây. Xuất hiện cùng người mẫu xinh đẹp với 3 vòng gợi cảm, Bùi Tiến Dũng cũng không muốn mình đánh mất phong độ trong mắt bạn gái cũng như nhiều người chỉ vì lý do lãng xẹt.

Cần nói thêm, cách đây 3 ngày, Dianka Zakhidova - người mẫu Ukraine đã đăng ảnh tình tứ bên cạnh thủ môn Bùi Tiến Dũng trong buổi tiệc kèm chia sẻ: "Một ngày tuyệt vời, không có từ ngữ nào có thể diễn tả". Cô cũng vừa xác nhận với truyền thông rằng đang hẹn hò với Bùi Tiến Dũng. Về phía thủ thành đang chơi bóng cho CLB TP.HCM, dù không có một khẳng định chính thức nào cả nhưng cử chỉ tình cảm của anh với Dianka Zakhidova có thể xem như một xác nhận ngầm về chuyện yêu đương.

Cụ thể, Bùi Tiến Dũng đã vòng tay ôm lấy eo thon của Zakhidova. Bên cạnh đó, cả hai cũng thường xuyên cặp kè cùng nhau tham dự một số sự kiện. Trước đó, Zakhidova cũng mạnh dạn chia sẻ với báo chí: "Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Chúng tôi đang hẹn hò nhưng tôi không muốn công khai", Dianka chia sẻ.

Thời gian này, Bùi Tiến Dũng đang cùng CLB TP.HCM tập huấn tại Vũng Tàu. Đội bóng mang tên Bác đang chuẩn bị tích cực cho Cúp quốc gia, dự kiến trở lại với vòng tứ kết vào ngày 11/9 và 12/9.

