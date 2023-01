Thu ngân sách từ dầu khí của Nga năm 2022 tăng hơn 36 tỷ USD

Số liệu thống kê của Bộ Tài chính Nga cho thấy doanh thu của ngành dầu khí đóng góp vào ngân sách của Nga trong tháng 12/2022 là khoảng 13,5 tỷ USD, tăng 7,5% so với tháng trước đó và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021. Tính cả năm 2022, ngân sách liên bang thu 168,5 tỷ USD từ ngành dầu khí, tăng 28% so với mức 131,6 tỷ USD của năm 2021.