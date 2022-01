Thư Tổng Biên tập gửi bạn đọc Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt nhân dịp năm mới 2022

Kính thưa Quý bạn đọc yêu mến gần xa!

Lời đầu thư, thay mặt Ban Biên tập và toàn thể người làm Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt, tôi xin chúc bạn đọc của Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt sức khỏe, bình an, hạnh phúc! Trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã luôn đồng hành với Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt trong suốt chặng đường dài những năm qua và những chặng đường sắp tới.

Năm mới đến cùng với nhiều điều mới mẻ, đất nước, thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số... Và Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt cũng không năm ngoài xu thế đó. Đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh - đúng - hay - đẹp của bạn đọc, Báo NTNN đang nỗ lực cung cấp cho bạn đọc qua ấn phẩm Báo điện tử Dân Việt (danviet.vn), còn ấn phẩm báo giấy NTNN sẽ chọn hướng đi riêng: Thông tin sâu - chuyên biệt - khám phá - đặc sắc.

Trong xu thế chung của báo chí thế giới, báo in sẽ không thể cạnh tranh về tốc độ thông tin so với báo điện tử, mạng xã hội... Cùng với đó, báo in đã và đang chịu sức ép lớn từ việc tăng giá giấy in báo, giá vật liệu in, nhân công, chi phí vận chuyển và phát hành. Báo NTNN cũng không phải ngoại lệ.

Đứng trước sức ép và sự cạnh tranh gay gắt, Ban Biên tập Báo NTNN sau khi tính toán và đi đến quyết định: Từ 1/1/2022 báo sẽ giảm số kỳ phát hành báo từ 6 số tuần xuống còn 4 số/tuần (ra các ngày thứ 2,3, 5 và 6), đồng thời tăng giá báo lên 7.200 đồng/tờ. Đây là những quyết định vô cùng khó khăn nên chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ và cảm thông của quý bạn đọc gần xa.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VIệt Nam trao danh hiệu cho các Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021.

Đáp lại tình cảm và sự trông chờ của bạn đọc, Báo NTNN sẽ tiếp tục nâng thêm một bước chất lượng thông tin trên mặt báo. Từ 2022, trên 4 số báo giấy NTNN hàng tuần, chúng tôi sẽ tập trung phản ánh sâu, phân tích, đánh giá nhiều chiều, đưa ra những đề xuất, kiến giải cho những vấn đề nóng, có ảnh hưởng sâu rộng, được dư luận xã hội quan tâm.

Kiên định thực hiện tiêu chí "Sát cánh cùng nông dân Việt", Báo NTNN sẽ dành dung lượng lớn trong 16 trang báo của mỗi số để thông tin đến bạn đọc những vấn đề, sự kiện, câu chuyện của lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những vấn đề, sự kiện này cũng được NTNN "soi chiếu", chuyển tải tới bạn đọc từ góc nhìn có tính phát hiện, đa chiều, đi cùng với các ý kiến phản biện, những quan điểm đóng góp xây dựng chính sách để phục vụ tốt hơn công việc và đời sống của người làm nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, Báo NTNN tiếp tục cải tiến về hình thức các trang báo theo hướng đẹp, sinh động, hiện đại hơn, giúp bạn đọc dễ tiếp cận thông tin và thích thú khi cầm tờ báo trên tay.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa báo chí chính thống và các mạng xã hội, các nền tảng truyền thông khác, Báo điện tử Dân Việt cũng trải qua một năm 2021 đầy những thách thức, khó khăn, vô vàn chướng ngại phải vượt qua, đặc biệt là nỗi ám ảnh mang tên Covid-19 bao trùm lên toàn cầu. Nhưng bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ tập thể những người làm Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt, đặc biệt là sự đồng hành, chia sẻ, ủng hộ cùng sự tin tưởng của quý bạn đọc gần xa, các đối tác thân quý, chúng tôi đã về đích với những thành quả đầy khích lệ.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường (trái) và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (phải) trao Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 cho nhà báo Hoàng Chiên - phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Hưng)

Trong đó, đáng kể đến nhất và cũng tự hào nhất là trong năm 2021 Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt đã tạo được dấu ấn trong lòng bạn đọc với độ chín, chất lượng trong những tác phẩm báo chí của đội ngũ phóng viên. Điều này được minh chứng bằng hàng loạt giải thưởng báo chí uy tín, danh giá mà Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt giành được trong năm 2021 như: Giải B và C Giải Báo chí quốc gia 2020, Giải A và B Giải báo chí phòng chống tham nhũng tiêu cực 2021, Giải khuyến khích Giải báo chí về xây dựng Đảng – Búa liềm vàng 2021 cùng hàng loạt các giải thưởng cao của các bộ, ngành…

Những kết quả này là hệ quả tất yếu của nhiều năm Ban Biên tập Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt kiên định tập trung phát triển các ẩn phẩm của mình theo hướng "Chất lượng – Bản sắc", là quả ngọt mà chúng tôi gặt hái được sau những năm tháng đổ mồ hôi, và đặc biệt chính là nhờ sự tin tưởng mà bạn đọc đã yêu mến trao gửi, dành tặng cho tập thể những người làm Báo điện tử Dân Việt.

Sang năm 2022, một năm chắc chắn còn bộn bề khó khăn, nhưng chúng tôi dám cam kết một điều là Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình, đem đến cho bạn đọc những món ăn tinh thần chất lượng hơn nữa, mang đậm hương vị riêng của NTNN/Dân Việt và là những tác phẩm báo chí được thể hiện công phu, chuyên nghiệp, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của bạn đọc khắp nơi.

Đặc biệt, trong năm 2022, Báo điện tử Dân Việt cũng dự định cho ra mắt bạn đọc một sản phẩm mới mang tên "Dân Việt Diamond", một dạng thức Báo chí thu phí tuy còn khá mới mẻ ở Việt Nam những đã phát triển rất mạnh trên thế giới. Với sản phẩm này, quý độc giả sẽ thực sự có được cảm giác trở thành những thượng khách của Dân Việt, sẽ được thưởng thức những tác phẩm báo chí chất lượng, độc đáo, được đầu tư kỳ công cùng những trải nghiệm mới mẻ, thú vị…

Chúng tôi rất mong rằng những dự định và ý tưởng của đội ngũ làm Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt sẽ thành công và chinh phục được quý độc giả gần xa. Điều này có thành sự thật hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm, chia sẻ của quý vị.

Năm 2022 đã tới, xin thay mặt cho toàn thể những người làm Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt, tôi xin chúc cho Quý độc giả cùng gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc, thành công và sức khỏe. Mong Quý độc giả luôn đồng hành và ủng hộ Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt trong chặng đường phát triển của chúng tôi.

Tổng Biên tập

Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt

Nhà báo Lưu Quang Định