Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết như vậy tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, tại Yên Phong, Bắc Ninh (ngày 5/12).

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận các kiến nghị. Ông cũng chia sẻ thêm tới cử tri Yên Phong về quá trình xây dựng luật pháp, khẳng định Quốc hội luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến xác đáng, có cơ sở của nhân dân, cử tri trong quá trình xây dựng luật.

Thứ trưởng Bộ Công an: Các vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan tới rượu bia là con số rất "khủng khiếp". Ảnh Bộ Công an

Sau khi thông tin về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XIII và tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm 2023 đến nay, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trả lời một số vấn đề mà cử tri huyện Yên Phong quan tâm.

Chia sẻ với cử tri về việc tham gia giao thông khi trong máu có nồng độ cồn, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thông tin, theo thống kê, có tới 60% các vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan tới rượu bia, đây là con số rất "khủng khiếp". Tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng cấm triệt để việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn cử tri tiếp tục tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của luật về vấn đề này.

Về kiến nghị của cử tri bố trí thêm lực lượng Công an chính quy công tác ở cấp xã, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết: Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an đang bám sát Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Trong đó, thực hiện tinh gọn, chính quy ở cấp Bộ, tăng cường cán bộ cho cấp tỉnh, đặc biệt là cấp xã.

Hiện nay 100% các xã trên toàn quốc đã có Công an chính quy, bình quân 6 cán bộ công an trên 1 xã. Bộ Công an đang tiếp tục tập trung củng cố về tổ chức bộ máy, biên chế, đổi mới về vấn đề giáo dục đào tạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đồng thời tiếp tục tăng cường lực lượng cho cơ sở…