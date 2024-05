Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Sáng 31/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Bộ tháng 5/2024. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an tháng 5/2024, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2024, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong tháng, toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo đảm an ninh, an toàn Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tại Hội nghị giao ban Bộ Công an tháng 5/2024. Ảnh: Bộ Công an.

Trong công tác phòng, chống tội phạm, tháng 5/2024, lực lượng CAND đã điều tra, khám phá 3.503 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý 6.749 đối tượng; xử lý 439 vụ, 1.914 đối tượng cờ bạc; phát hiện 2.216 vụ, 3.842 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 395 kg và hơn 163.000 viên ma túy tổng hợp…

Trong công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, lực lượng CAND đã quyết liệt triển khai thực hiện Quyết định số 206 ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về các dịch vụ công toàn trình, liên thông ưu tiên cung cấp trong năm 2024; đã tiếp nhận trên 6.472.000 hồ sơ trực tuyến trong tổng số hơn 6.660.000 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 97,18%)… Tình hình trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 được đảm bảo; đã xử lý 368.243 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt tiền hơn 669 tỷ đồng, tạm giữ 127.609 phương tiện.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, tài chính, pháp chế, đối ngoại, tham mưu được tăng cường, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, làm nhiều việc tốt, được các cấp lãnh đạo và nhân dân khen ngợi, biểu dương, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người CAND.

Lãnh đạo Bộ Công an tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong tháng 5, đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương bám sát triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả kế hoạch công tác tháng 6/2024 của Bộ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh việc cần thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng gắn liền với công tác xây dựng lực lượng; nắm vững phương thức lãnh đạo của Đảng; không buông lỏng quản lý, thực hiện tốt dân chủ trong Đảng. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định, quy trình, quy chế công tác, điều lệnh CAND. Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương tham mưu lãnh đạo Bộ phát động phong trào thi đua đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, công an các đơn vị, địa phương chú ý thực hiện cho được phương châm "An ninh ổn định", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp… Tập trung bảo đảm an ninh, an toàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động phát tán thông tin xấu độc, gây mất an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, bảo đảm thực hiện chỉ tiêu kéo giảm bền vững 5% tội phạm về trật tự xã hội. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, vụ án dư luận xã hội quan tâm. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm...

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tai nạn lao động; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời. Triển khai thực hiện hiệu quả quy trình công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo 04 cấp Công an. Đảm bảo tất cả các điều kiện về pháp lý, hạ tầng kỹ công nghệ, thiết bị và nhân lực triển khai Luật Căn cước từ ngày 01/7/2024. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ…