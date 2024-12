Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng được Chủ tịch nước thăng hàm Thượng tướng

Chiều 27/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trao quyết định, phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước nêu rõ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, ông luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Thượng tướng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì năm 2022, Huân chương chiến công hạng nhất năm 2024, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ tịc nước Lương Cường trao quyết định thăng hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng. Ảnh TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh, quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao; sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tích, chiến công xuất sắc mà Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã đạt được. Đồng thời tin tưởng Thượng tướng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện; đoàn kết gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.